Ascolta Remember Me di Jennifer Hudson, il nuovo brano della coach di The Voice.

Una bella sorpresa da Jennifer Hudson.

“Ricordati di Me”, si traduce così il nuovo singolo di Jennifer Hudson, artista che in queste settimane sta godendo di molta popolarità nel Regno Unito per il fatto che è uno giudici di “The Voice” e come ben sappiamo, spesso questo talent musicale sponsorizza maggiormente i coach che i cantanti, che raramente riescono ad esplodere dopo lo show.

Jennifer ha rilasciato un nuovo brano che si intitola “Remember Me“, che segue la scia della title track dell’album pubblicato nel 2011, ma il testo ed il sound non hanno nulla a che fare con quel vecchio progetto. La canzone è disponibile da oggi su Spotify e Youtube per l’esecuzioni in streaming.

Remember Me è pezzo R&B/soul che parte piano, per poi crescere e diventare più ritmato e mid-tempo. Aggiungiamoci alcune stringhe ed abbiamo “senza ombra di dubbio”, una delle migliori canzoni di Jennifer Hudson.

Non è un brano R&B vecchio stampo, suona molto attuale e non dovrebbe aver problemi a scalare le classifiche musicali, soprattutto quelle del Regno Unito.

Ascolta Remember Me di Jennifer Hudson qui sotto.