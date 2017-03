Il lyric video per Thumbs di Sabrina Carpenter arriva dopo il video musicale.

Perché rilasciare un lyric video.

I video musicali sono importanti mezzi di marketing per attirare i clienti, e l’etichetta Hollywood Records avrà pensato di giocarsi le giuste carte per valorizzare al meglio un brano che forse non sta raggiungendo i riconoscimenti – per quanto riguarda le vendite in USA – che avrebbe meritato.

Ecco così che l’attrice della Disney Channel Sabrina Carpenter canta nuovamente su VEVO ma non compare, perché questo è solo un lyric video dove scorrono i testi su uno scenario animato e vario. In questo momento Thumbs è al 52° posto nella classifica iTunes USA e questo lyric video potrà aiutare il brano a scalare qualche posizione, ne siamo sicuri.

Il lyric video è disponibile da ieri (3 marzo 2017) e puoi guardarlo qui sotto.