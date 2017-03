Video e analisi per “Todo Cambio” di Becky G, l’EDM di marca latina.

Un pezzo pop/EDM molto energico per Becky G.

Ultimamente Becky G si è data più al mercato spagnolo che a quello inglese, ed il suo fascino latino ben si addice a questa tonalità vocale. Molti nostrani hanno scelto di cantare spagnolo proprio per aver qualche riconoscimento al di fuori dei confini, pensate a Laura Pausini o di recente a Tiziano Ferro e Marco Mengoni. Becky G aveva già qualche successo di vendite ma ora sembra aver perfezionato la sua linea.

Il nuovo singolo è intitolato “Todo Cambio” ed è un’altra canzone sexy destinata alle discoteche di tutto il mondo, soprattutto quelle italiane.

Basta un semplice tocco del ragazzo giusto in discoteca per far fermare il tempo e far scattare la scintilla. E’ questo quello che dice il testo del brano. E’ un po’ banale come contenuto, ma è la musica che conquista.

Dopo altre due canzoni spagnole: “Sola”, e “Mangu” ecco forse la hit che incoronerà Becky in questo nuovo business. Guarda il video di Todo Cambio di Becky G qui sotto.