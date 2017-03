Tutto su Green Light di Lorde (Video, Analisi & Dettagli).

Come previsto, Lorde ha pubblicato il suo nuovo singolo “Green Light” nella giornata di giovedì.

La produzione made Jack Antonoff è stata pubblicata con tanto di video nella giornata di ieri e tutti i fan della cantante sono stati molti felici per questo ritorno. L’etichetta ha deciso di anticipare la pirateria perché c’era in giro una copia del brano e quindi era necessario anticipare i tempi… di qualche ora.

Quello che l’hacker non possedeva era il video musicale per “Green Light”, che ora troviamo tranquillamente su YouTube.

Il singolo Green Light sarà il primo estratto dal nuovo album di Lorde “Melodrama“, che uscirà il 15 giugno 2017.

“Green Light” è una canzone tipica di Lorde con i versi che sono montati perfettamente per esaltare il ritornello.

“Sono così orgogliosa di questa canzone. è molto diversa, e un pò inaspettata. E’ complessa, divertente, triste e gioioso… ti farà ballare,” dice la cantante su Twitter.

i am so proud of this song. it’s very different, and kinda unexpected. it’s complex and funny and sad and joyous and it’ll make you DANCE

— Lorde (@lorde) 1 marzo 2017