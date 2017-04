Ecco cosa mangia Kylie Jenner per colazione ogni mattina. Considerata la sua forma sarebbe un bene replicare.

Kylie, una donna da sposare.

Kylie Jenner sta avendo molta notorierà per i suoi post alimentari, molte persone sostengono che lei è una bambina viziata che non è mai stata in una cucina, ma coloro che seguono da vicino la stella, sanno che in realtà lei adora prepararsi i piatti da sola.

Sul suo blog personale, Jenner ha rivelato quella che è la sua prima colazione, e non è una frittata americana preparata da un cuoco personale. La prima colazione consiste tipicamente in una salsiccia di tacchino, uova e riso, secondo la rivista Hello!.

Coloro che seguono Kylie su Snapchat hanno visto che lei si preparò un po’ di pancetta, una salsiccia di pollo, una mela, e per finire un french toast ricoperto di Frosted Flakes. La colazione è il pasto più importante della giornata, quindi meglio ricaricarsi di energie.

Ha anche preparato delle cialde alla cannella, insomma, una donna da sposare Kylie.