Terminator 6 riunirà Arnold Schwarzenegger con James Cameron.

I due hanno lavorato insieme sui primi due film ‘Terminator’, che sono usciti nel 1984 e nel 1991 rispettivamente.

L’ultimo film della serie Terminator, Genisys, è stato rilasciato nel 2015.

Nonostante la Paramount Pictures ha concluso il suo coinvolgimento con il franchise di Terminator, Schwarzenegger rimane con la speranza che non solo ci sarà un altro film, ma che Cameron sarà anche coinvolto in un ruolo da regista.

“Anche se la Paramount non vuole prendere il franchise di Terminator, ci sono altri 15 studi disposti a farlo, questo non significa che il franchise di Terminator sia finito, giusto? Significa solo che ci sono delle negoziazioni con un altro studio, ma non posso dare più dettagli. Faranno un annuncio. Il franchise di Terminator non è mai finito.”