Fast & Furious 8 | Recensione & Voto per il film con Vin Diesel e The Rock.

Fast & Furious 8 Fast & Furious 8 Titolo: Fast & Furious 8

Regista: F Gary Gray Cast: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell. Anno: 2017 Genere: Azione/Corse Durata: 136 minuti

Il Verdetto su Fast & Furious 8 Voto 7 7 Un Fast & Furious! Fast & Furious 8 sembra un videogame, con i protagonisti che restano sempre illesi nonostante le scene al limite del reale. Ma forse è proprio questo il bello della saga, che vanta un roster di personaggi ricchi ed acrobazie alla GTA. Il mio consiglio è di guardare questo film per divertirvi, se vi aspettate altro dal franchise non rovinatevi la giornata, perché Fast & Furious sarà sempre: macchine volanti, bella musica e scazzottate ad alta quota. Ragazzi [riferito alla produzione] nel 9° non andate nello spazio.

Il franchise Fast & Furious è una bestia strana ma impressionante. In qualche modo, contro tutte le probabilità, e nonostante alcuni sequel di dubbia qualità, è diventata una delle serie di film più redditizie e popolari di tutti i tempi.

Anche se questo tipo di film d’azione sembrano tutti uguali, gli ultimi 3 film sono stati apprezzati dalla critica, diversamente da altre serie simili, come Transformers. E questo perché i Fast & Furious sono divertenti e sorprendentemente sinceri col pubblico.

Ma veniva difficile creare un sequel per Fast & Furious 7, un film che forse doveva segnare la fine della saga, anche per via della morte prematura di Paul Walker. Alcuni fan sostengono che la serie avrebbe dovuto concludersi con la macchina di Brian che guida verso il tramonto. Ma con una vacca da mungere grande come questa, col cavolo che stavano per farla finita.

Regista, sceneggiatore e produttori avranno pensato: “Qui dobbiamo inventarci qualcosa, altrimenti se proponiamo il solito Fast & Furious critica e pubblico ci annientano.” Ecco che Fast & Furious 8 alza la posta rispetto ai film precedenti.

In Fast & Furious 8, Vin Diesel (Dominic Toretto) è costretto a tradire la sua famiglia – come ama chiamarla lui – dopo che è stato ricattato dalla cattiva Cipher, interpretata da Charlize Theron, che è sorprendentemente stoica nel ruolo. Non vi dico perché Diesel dovrà tradire la sua famiglia, si tratta della chiave di una trama sterile, che purtroppo, fa storcere il naso in alcuni frangenti. Lo script in alcuni frangenti è sconnesso, si ha l’impressione che molte scene sono state pesantemente modificate e montate all’ultimo secondo. La diatriba tra Vin Diesel e The Rock avrà dato problemi alla produzione? Sono rare le occasioni in cui i due condividono il set.

Se siete alla ricerca di una trama ricca guardando Fast & Furious 8, vi dico da subito che avete sbagliato sala. Eppure è meglio di xXx 3: Il Ritorno di Xander Cage, ma ci vuole veramente poco. Ma un Fast & Furious non lo si guarda per la profondità della storia, ma per le palpitazioni che riesce a provocare con le sue scene spettacolari.

La scena iniziale di Fast & Furious 8 è già da cardiopalma, con Dom che deve gareggiare a Cuba per difendere suo cugino. A fine gara – spettacolare ma non vi dirò di più – Dom dice al parente: “Quella macchina era troppo lenta per un Toretto,” e gli da le chiavi del suo bolide.

Mi piacerebbe dirvi che questo è probabilmente il peggior film della saga Fast & Furious, anche peggiore di Tokyo Drift, ma non sarebbe la verità. Fast & Furious 8 mi ha colpito per le sue scene spettacolari e per il solito carisma dei protagonisti.

Il regista F. Gary Gray (Straight Outta Compton) dà al film uno spirito grintoso, che si trova sorprendentemente bene con le scene divertenti sparse qua e là. Nei ruoli da duri, Diesel, Johnson e Statham sono eccezionali come sempre e Theron è un cattivo meravigliosamente affascinante, ed ha una chimica pazzesca con Diesel.

La lezione di questo film è che non bisogna mai voltare le spalle alla famiglia. Anche quando Dom gli tradisce, la sua squadra crede ancora molto nella sua lealtà.

