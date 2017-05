Concerto Harry Styles a Milano: 10 novembre 2017. Ecco tutte le date.

Riuscirai a prendere i biglietti per il concerto di Harry Styles a Milano?

Harry Styles ha pubblicato una notiziona sui social media. Ha annunciato il suo tour di quest’anno!!!

I biglietti saranno in vendita dal 5 maggio e se non ci saranno strani affari, forse riuscirete a prenderli. La location prevista per Milano sarà quella dell’Alcatraz, locale di 3000 metri quadrati situato in Via Valtellina. Dalle ore 10 del 5 maggio vi consigliamo di lubrificare le dita e provare ad acquistare i biglietti… e se ci riuscirete, i vostri amici moriranno di invidia…. ma questo già lo sapete.

Le date del tour sono 30 in tutto e dobbiamo sentirci onorati di essere stati scelti dagli organizzatori, significa che Harry Styles ha un buon seguito in Italia… che è l’unica nazione del sud europa – insieme alla Francia – ad essere stata scelta. Se per fortuna troverete i biglietti non ditelo a nessuno perché potrebbero rubarveli.

Harry Styles nella cover del suo singolo di debutto Sign Of The Times.

Harry non ha scelto gli stadi purtroppo e quindi i biglietti saranno abbastanza limitati! Segna il 5 maggio sul tuo calendario… qui sotto tutte le date del tour di Harry Styles:

19 settembre – San Francisco, CA @ The Masonic

20 settembre – Los Angeles, CA @ The Greek Theater

25 settembre – Nashville, TN @ Ryman Auditorium

26 settembre – Chicago, IL @ The Chicago Theater

28 settembre – New York, NY @ Radio City Music Hall

30 settembre – Boston, MA @ Wang Theatre

1 ottobre – Washington, DC @ DAR Constitution Hall

4 ottobre – Toronto, ON @ Massey Hall

5 ottobre – Upper Darby, PA @ Tower Theatre

8 ottobre – Atlanta, GA @ Roxy

10 ottobre – Irving, TX @ The Pavilion at Irving Music Factory

11 ottobre – Austin, TX @ ACL LIve at the Moody Theater

14 ottobre – Phoenix, AZ @ Comerica Theatre

25 ott – Parigi, Francia @ L’Olympia

27 ottobre – Colonia, Germania @ Palladium

29 ottobre – Londra, Regno Unito @ Eventim Apollo

30 ottobre – Londra, Regno Unito @ Eventim Apollo

1 novembre – Manchester, Regno Unito @ O2 Apollo Manchester

2 novembre – Glasgow, UK @ SEC Armadillo

5 novembre – Stoccolma, Svezia @ Fryshuset

7 novembre – Berlino, Germania @ Tempodrome

8 novembre – Amsterdam, Paesi Bassi @ AFAS Live

10 novembre – Milano, Italia @ Alcatraz

23 novembre – Singapore @ The Star Theatre

26 novembre – Sydney, Australia @ Enmore Theatre

30 novembre – Melbourne, Australia @ Forum Theatre

2 dicembre – Auckland, Nuova Zelanda @ Spark Arena

7 dicembre – Tokyo, Giappone @ EX Theatre

8 dicembre – Tokyo, Giappone @ EX Theatre