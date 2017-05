Ascolta la playlist di Lorde con le canzoni preferite della cantante.

Lorde ha rilasciato una nuova playlist su Spotify per condividere le sue tracce preferite con i suoi fan.

La playlist contiene canzoni che la cantante sta ascoltando attualmente.

Anche se la tracklist completa per il suo prossimo album non è ancora stata rilasciata, la cantante ha fatto debuttare il singolo ‘Homemade Dynamite‘ durante la sua performance ai Coachella 2017.

Le tracce dell’elenco sono canzoni molto recenti come “Love” di Kendrick Lamar, dal bellissimo album DAMN, “She’s Not Me” e “Pale Waves” di Zara Larsson, ma ci sono anche tracce classiche come ‘Graceland’ di Paul Simon e ‘Bang Bang’ di Nancy Sinatra.

Ascolta qui sotto la playlist con le canzoni preferite di Lorde:

Parlando su Twitter, Lorde ha detto che avrebbe aggiornato regolarmente l’elenco con i brani che stava ascoltando di recente.

meet “HOMEMADE DYNAMITE” – gonna update this regularly with what i’m listening to 💣💞 https://t.co/2l7JS2uLm0

always posting what i’m listening to on twitter so i figured.. why not make a playlist of bomb shit and update it throughout this cycle?

— Lorde (@lorde) 29 aprile 2017