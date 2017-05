I migliori strumenti per analizzare i profili di social media.

L’analisi è la chiave per ottenere i giusti risultati.

Hai bisogno di tre cose per creare delle buone campagne ed impegnarti con i fan sui social media:

1) un buon contenuto;

2) un flusso costante di buoni contenuti;

3) intelligenza dei contenuti;

Ogni minuto, vediamo una pesante pioggia di messaggi sui social media, ma invece di essere costruttivi, troviamo strade disordinate e un sacco di rumore. Anche se stai pubblicando bene i tuoi contenuti ed in modo costante, devi avere conoscenze o approfondimenti su questo contenuto, in parole povere, devi fare un’analisi.

Oggi esistono diversi strumenti di analisi dei social media ma non tutti sono creati in modo identico o con intenti simili. La maggior parte degli strumenti ti permette di ascoltare le conversazioni dei clienti, monitorare i risultati della campagna o ottenere informazioni sui dati. Proviamo a vedere alcuni di questi tool.

Talkwalker è uno degli strumenti più completi e potenti per l’analisi dei social media. Offre la copertura più vasta in termini di diffusione geografica, lingua e media, nonché la situazione temporale. Copre 247 paesi e 187 lingue. Quindi, se il tuo cliente è seduto a Parigi, parla arabo o cinese, puoi ascoltarlo e monitorarlo. Talkwalker offre anche approfondimenti sui media e consente di identificare i principali influencer e le emozioni associate al tuo marchio o ai tuoi prodotti. Inoltre, è possibile ottenere informazioni comprese in un arco temporale che equivale a due anni… fa sempre comodo vedere il passato. Purtroppo non si tratta di un tool gratuito, ma puoi ottenere un assaggio della loro piattaforma pagata firmando per una demo gratuita.

SumAll è uno strumento multipiattaforma. Questo tool è stato fondamentalmente costruito per rendere accessibili le analisi dei dati per le piccole imprese. SumAll ha collaborato con Shopify, PayPal, Magento, eBay ecc…, in modo che gli utenti possano collegare e utilizzare i dati da ogni parte. SumAll scompone i social media e le metriche di ecommerce in grafici semplici e belli da vedere, cosa che lo rende facile da capire per tutti i tipi di utenti. SumAll è essenzialmente destinato alle piccole e medie imprese di ecommerce. Gli utenti possono avere una visione dei dati di Google, della loro pagina web e delle pagine dei social media per capire il loro pubblico e prendere decisioni semplici, come quando dare gli sconti o offrire il trasporto gratuito.

Cyfe. Una delle caratteristiche fondamentali di Cyfe è la Dashboard All-In-One che offre approfondimenti su tutti gli aspetti della tua attività di social media, marketing, vendita e supporto all’infrastruttura. Quindi, in un certo senso, non è uno strumento di analisi dei social media attraverso-e-pass, ma uno strumento di analisi di tutti i tipi di software as a service. Attraverso questo tool avrete una visione molto migliore di come ogni canale di marketing si integra con gli altri. Un esempio: si possono seguire registrazioni e abbonamenti, analisi dei social media, analisi SEO e SEM, analisi Web, Aanalisi delle vendite e delle finanze ecc… Alcuni degli utenti importanti di Cyfe sono Vodafone e Groupon.

Social Report si usa per l’analisi, ma è anche uno strumento di pubblicazione e di automazione. Ti permette di sintonizzare le tue conoscenze sui social media, pianificare i tuoi post, condividere contenuti e automatizzare le risposte, seguire o non seguire ecc… in pratica, si prende cura di tutte le tue esigenze sociali. Lo usano quelli della Warner Bros e Samsung per citare due società famose.