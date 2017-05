Migliori film sugli studenti universitari (College Movies).

Anche se la maggior parte dei film universitari non necessariamente dipinge un ritratto molto accurato dell’esperienza universitaria degli studenti, sono sempre molto divertenti da guardare. E alcuni di loro possono addirittura insegnare una o due cose sulla vita. Ho creato questa classifica dove propongo i migliori film sugli studenti universitari, o come amano chiamarli in America “sul college” e che mi sono piaciuti di più.

10. Tutti Vogliono Qualcosa

Questa commedia è abbastanza recente, del 2016, ed è stata diretta e scritta da Richard Linklater. Parla di alcuni giocatori di baseball che provano a farsi strada nella dura vita del college. All’inizio non pensavo che questa commedia mi sarebbe piaciuta ma poi ho dovuto ricredermi.