Orange is The New Black 5: Un hacker ha pubblicato 10 episodi della quinta stagione.

Daya in un’immagine di Orange is the New Black.

I nuovi episodi di Orange is The New Black 5 sono apparentemente stati pubblicati online, più di due mesi prima dell’uscita su Netflix.

Un hacker, che si fa chiamare “thedarkoverlord”, ha pubblicato dieci episodi della stagione cinque di Orange is The New Black dopo che Netflix si è rifiutata di pagare un riscatto, secondo Variety.

“Siamo consapevoli della situazione. Un produttore che ha utilizzato diversi importanti studi televisivi ha compromesso la propria sicurezza e sono coinvolte le autorità competenti per risolvere la situazione”, ha detto Netflix in una dichiarazione nella giornata di venerdì.

L’hacker afferma inoltre di aver ricevuto episodi da show televisivi appartenenti ad ABC, Fox, National Geographic e IFC.

Tuttavia, non è riuscito ad avere gli ultimi tre episodi della quinta stagione di Orange is the New Black che conta 13 episodi in totale.

In un messaggio pubblicato sabato, l’hacker ha dichiarato che è “abbastanza vergognoso respirare la stessa aria” di Netflix, esprimendo la propria delusione per il mancato pagamento del riscatto da parte di Netflix.

“Tu perderai molti più soldi rispetto alla cifra pattuita”, ha scritto l’hacker.

La quinta stagione di Orange is The New Black sarà ufficialmente rilasciata nella giornata di venerdì, 9 giugno 2017.

Si svolgerà in soli tre giorni e riprenderà direttamente dal punto in cui i detenuti di Litchfield hanno fatto quella carica contro le forze dell’ordine nella quarta stagione.

Attenti allo spoiler “sotto” se non avete visto la quarta stagione di Orange is The New Black.

La tragica morte di Poussey (Samira Wiley) e la successiva copertura di Joe Caputo (Nick Sandow) hanno lasciato i prigionieri devastati, infuriati e assetati di giustizia.

Daya (Dascha Polanco) è rimasta con una pistola tra le mani e, davanti ad una folla di suoi compagni, l’ha puntata sulla testa di Thomas Humphrey.