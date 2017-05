Il cast del padrino si riunisce per il 45° anniversario del film.

Immagine dal 45° anniversario del film “Il Padrino” di Francis Ford Coppola.

Il regista Francis Ford Coppola era insieme ad Al Pacino, Robert Duvall e Diane Keaton.

Il cast del padrino ed il regista si sono riuniti ieri (29 aprile) per parlare dell’influenza e dell’eredità del film.

Per celebrare il 45° anniversario del film, la riunione si è svolta presso la Radio City Music Hall, come parte del Tribeca Film Festival di Robert De Niro.

Il regista Francis Ford Coppola è stato affiancato da Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Talia Shire e James Caan, nonché Robert De Niro, apparso nel sequel del 1974.

L’evento è durato nove ore, con proiezioni di Il Padrino 1 e 2 e sono state affrontate le difficoltà di fare film di quel calibro negli anni ’70.

Il gruppo ha condiviso alcuni aneddoti del dietro le quinte, con Coppola che ha rivelato che Al Pacino ha esaminato per sei volte il ruolo di Michael Corleone. Coppola ha detto che la ragazza di Pacino lo ha chiamato dicendo che stava torturando il fidanzato.

Secondo il Guardian, la decisione di lanciare Marlon Brando come Don Vito Corleone non è stata un’opzione facile. I dirigenti hanno ritenuto che non sarebbe stato “commercialmente vantaggioso”.

Più tardi si è rivelato che Coppola è stato autorizzato a lanciare Brando solo se l’attore avesse eseguito gratuitamente un test su schermo e firmato una clausola da 1 milione di dollari per assicurare la produzione in caso di eventuali problemi sul set.

Il processo di ripresa è stato ugualmente difficile, secondo Pacino, che ad un certo punto della produzione ha citato Il Padrino come “il peggior film che avesse mai fatto”.

Coppola ha commentato l’industria cinematografica di oggi, dicendo che il padrino non avrebbe mai “visto la luce”. “Il primo padrino era costato 6.5 milioni ed il secondo circa 11 milioni o 12. Ora non avrebbe mai superato il processo per l’ok secondo Coppola.

“Ora è difficile ottenere una luce verde a meno che non sia un film da serie, o un fumetto della Marvel”.

Non molto tempo fa è morto l’attore Abe Vigoda, che svolgeva il ruolo del personaggio di Tessio, uno dei logotenenti di Vito Corleone nel film. Qui sotto vi lasciamo ad un filmato della pellicola.