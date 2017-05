Quentin Tarantino rivela i segreti del film “Le Iene”, per il 25° anniversario del film.

Steve Buscemi, Harvey Keitel, Quentin Tarantino, Michael Madsen, Tim Roth, Chris Penn, Edward Bunker e Lawrence Tierney in Le Iene (1992).

Quentin Tarantino ha rivelato alcuni segreti del dietro le quinte di “Le Iene”, titolo originale Reservoir Dogs, per il venticinquesimo anniversario del film.

Ad esempio, Tarantino ha quasi spazzato via l’intero film per trasformarlo in un gioco.

Per celebrare il 25° anniversario della tragica storia di mister White, mister Orange, mister Blonde, mister Pink e mister Brown, il regista Quentin Tarantino ha rivelato alcuni segreti mai sentiti sul classico cult “Le Iene” .

Parlando al Tribeca Film Festival, Tarantino si è riunito con i membri del cast Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen e Steve Buscemi.

Attraverso la discussione, alcuni segreti sono stati portati alla luce, come affermato da Variety.

Le Iene era quasi un gioco!

Durante una sezione del discorso, Keitel ha detto su come il processo di prove del film fosse rigoroso.

“Abbiamo sostenuto due settimane di prove, che non è noto ad Hollywood”, ha detto. “In realtà siamo quasi arrivati a quattro, perché Quentin aveva pensato di fare un gioco”.

La danza di Michael Madsen con “Stuck In The Middle With You” era completamente spontanea!

Uno dei momenti più stupefacenti del film è quando Mister Blonde tormenta un agente di polizia catturato e balla sul classico dei Stealer Wheel. Tuttavia, quella danza è venuta fuori dal nulla.

“Non sapevo cosa fare. Nello script c’era scritto: ‘Mr. Blonde danza maniacalmente intorno al poliziotto. “E continuavo a pensare:” Che cosa significa il f ** k?… come Mike Jagger, o cosa? Cosa farò ora f ** k?”

Questo non è affatto un film per le persone dallo stomaco debole. Il pubblico del 1992 non era pronto per le viscere di “Le Iene” come ricorda Tarantino: “Ho iniziato a contare i passi durante la scena di tortura. 33 credo.”

Tom Waits fu un protagonista mancato del film.

Il regista ha ricordato. “Molte persone entrarono e leggevano le parti. Tom Waits è venuto ed ha letto la parte.”

L’anno scorso, Tarantino (ancora una volta) ha confermato che ha in programma di ritirarsi dopo il suo decimo film.