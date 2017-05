Twin Peaks 3 | Nuovo trailer, data di uscita e info.

Un logo di Twin Peaks

Guarda il nuovo trailer “Twin Peaks”.

Il ritorno molto atteso del cult di David Lynch è previsto per questo mese con una nuova stagione.

È stato rilasciato un nuovo trailer di Twin Peaks, con i filmati più recenti relativi alla prossima nuova stagione che mostra alcune ambientazioni dell’omonima città fittizia.

Lo show televisivo cult, che in origine è stato trasmesso tra il 1990 e il 91, tornerà dopo 16 anni per la sua terza stagione il 21 maggio 2017. La sua premier di due ore con due episodi sarà in onda il 21 maggio su Showtime negli Stati Uniti e Sky Atlantic.

Dato che mancano circa 3 settimane, Showtime ha rilasciato un altro trailer estratto dalla nuova stagione. I filmati nella clip mostrano una serie di località familiari provenienti dagli episodi originali di Twin Peaks, tra cui il dipartimento dello sceriffo, il ristorante R Diner e la casa di Laura Palmer.

Guarda il nuovo trailer di Twin Peaks qui sotto.

Il mese scorso, è stato annunciato che due episodi della nuova stagione di Twin Peaks saranno trasmessi al Festival di Cannes, che si svolgerà tra il 18 e il 28 maggio nel sud della Francia.

Il cast e l’equipe della nuova stagione, nel frattempo, si è riunito per una foto con Entertainment Weekly. Il co-creatore Lynch e la star di Twin Peaks, Kyle MacLachlan (Agente Cooper), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Shery Lee (Laura Palmer) e James Marshall (James Hurley), erano tutti presenti nella ripresa.