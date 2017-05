I Migos confermano la collaborazione con Liam Payne degli One Direction.

Liam Payne con Cheryl Fernandez-Versini

Payne è l’unico ragazzo degli One Direction che non ha rilasciato materiale da solista, ma i Migos hanno confermato di aver collaborato con lui.

Dopo alcuni recenti rapporti che informavano sul fatto che stava collaborando con i Migos su musica ispirata a Drake, Quavo, un membro del gruppo Migos ha ora detto a Tim Westwood:

“Arrivo da un video musicale. L’altro ragazzo era Liam degli One Direction. Lo abbiamo sparato. Crazy video. Visioni pazzesche. Crazy team. Ragazzo carino, ragazzo simpatico. Sta succedendo. Non avrei nemmeno dovuto dirlo. Sarà però una sorpresa.”

I precedenti rapporti hanno descritto l’album di Payne come “molto diverso” dal prossimo album di Harry Styles. The Sun ha citato un insider:

“Lavorare con i Migos non è facile. Sono uno dei gruppi hip-hop più apprezzati al mondo. La collaborazione aiuterà a spingere il suo nome oltre ai fan degli 1D negli Stati Uniti”.

La fonte ha aggiunto:

“Liam vuole che la sua musica solista suoni come un mix tra Justin Bieber e Drake. Non sarà sicuramente un album hip-hop. Ha lavorato con tanti produttori ed artisti diversi. Ma quello che è sicuro è che le sue canzoni saranno molto diverse da quelle che Harry Styles ha pubblicato”.

Anche se Payne non ha ancora rilasciato un singolo da solista ufficiale, ha condiviso lo snippet di una traccia R&B con i suoi fan l’anno scorso.

Probabilmente quello di Liam sarà l’album più fedele al sound che avete sentito dagli One Direction, quindi sarà più facile far felice la fan base, e con qualche collaborazione giusta, potrà anche farsi apprezzare nel mercato USA.

Payne ha annunciato nel mese di luglio che aveva firmato un accordo di registrazione per la musica da solista con la Capitol Records. Come gli ex compagni degli One Direction, Niall Horan, Harry Styles e Zayn Malik, ha scelto di non rimanere con l’etichetta di Simon Cowell, la Syco.