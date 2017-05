Netflix aggiungerà degli avvisi per chi vedrà 13 Reasons Why.

Netflix ha accettato di aggiungere dei messaggi di avviso su schermo in ogni episodio del loro ultimo show 13 Reasons Why dopo le preoccupazioni espresse sulla sua rappresentazione di problemi di salute mentale.

La prima stagione della serie tv ha debuttato sul servizio in streaming il 31 marzo. Mentre ha ricevuto un grande appeal tra i fan, ci sono state alcune accuse rivolte dai gruppi che si occupano di salute mentale, attori e scuole preoccupati sul fatto che 13 Reasons Why potrebbe “glorificare il suicidio”.

Netflix ha già inserito gli avvisi sullo schermo prima dell’avvio di ognuno degli episodi di 13 Reasons Why.

Spiegando la decisione in una dichiarazione al The Hollywood Reporter, Netflix ha dichiarato:

“Si è parlato tanto ultimamente sulla nostra serie 13 Reasons Why e molti dei nostri membri ritengono che lo show sia un pilota prezioso per avviare una importante conversazione tra le famiglie, ma abbiamo anche sentito la preoccupazione da parte di coloro che sentono che la serie contenga ulteriori consigli.”

Attualmente gli episodi che trasportano contenuti grafici sono identificati come tali e la serie complessiva porta un rating TV-MA.

“In avanti, aggiungeremo una scheda di avvertimento prima del 1° episodio come precauzione supplementare per chi inizia la serie ed inoltre abbiamo rafforzato la lingua di messaggistica e risorse nelle schede esistenti per gli episodi che contengono argomenti grafici, tra cui il link 13ReasonsWhy.info, un centro di risorse globali che fornisce informazioni sulle organizzazioni professionali che supportano l’assistenza in merito alle gravi questioni affrontate nella serie tv”.