Deadwood: la sceneggiatura per il film è completa e si tratta di un thriller emozionante.

La serie di Ian McShane è stata una hit di culto su HBO quando è stata trasmessa per tre stagioni tra il 2004 e il 2006. Da allora ci sono state diverse voci sulla possibilità di rilanciare il western, tra cui due lungometraggi che non hanno mai visto la luce.

Il mese scorso, il creatore David Milch ha detto a TVLine che “un film di due ore è stato consegnato a HBO”. Ha aggiunto: “Se non forniscono [un prodotto finito], è colpa loro”.

Ora la star W Earl Brown, che ha interpretato Dan Dority nello show, ha usato Twitter per confermare che lo script esiste. “Ho letto lo script del film DEADWOOD”, ha scritto. “È incredibile”.

The hour and half it took me to read was fucking thrilling and fucking heartbreaking…

I’ve read, or had Dave read to me, sections of it over the last two years. I now have the completed version.

— W. Earl Brown (@WEarlBrown) 2 maggio 2017