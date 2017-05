Le Tont di La Bella e La Bestia sarà il pinguino in Batman.

Josh Gad nella città di Venezia…si sta abituando all’acqua per il personaggio di Il Pinguino?

La stella di “La Bella e La Bestia” ha detto che interpreterà Il Pinguino nel prossimo film di Batman.

Gad sarà in grado di far meglio di Danny DeVito?

Josh Gad ha usato Twitter per dire che interpreterà Il Pinguino nel prossimo film di Batman di Matt Reeves.

L’ultima volta che abbiamo visto l’attore, è stata nel film da un miliardo di dollari “La Bella e la Bestia“. Tuttavia, Gad ha ora affermato che il suo futuro ruolo potrebbe mostrarlo in una veste più cattiva.

Twittando una foto del pinguino, Gad ha essenzialmente annunciato il suo casting come il personaggio.

Gli appassionati del film sono curiosi di sapere se sarà in grado di far meglio di Danny DeVito, che interpretò la nemesi di Batman nel film del 1992, “Batman Returns”.

Guarda il tweet di Josh Gad qui sotto.

Non è stato confermato se Gad interpreterà il Pinguino esclusivamente nel prossimo film di Batman perché DC ha in programma un po’ di film riguardo a quell’universo cinematografico, tra cui Gotham City Sirens.

Si è parlato molto del personaggio di Josh Gad in La Bella e La Bestia per via dei suoi momenti gay, tanto che in Russia hanno indagato sul film per via della violazione della legge del paese contro la “propaganda gay” del 2013.

Di recente l’attore è stato in vacanza nella nostra Venezia ed ha postato alcune foto sul suo profilo Twitter, dove sembra aver gradito la città sulla laguna veneta.