Ormai è risaputo che la corsa fa bene al corpo e alla mente, ma mai si è parlato di quanto possa incidere positivamente sulla salute della nostra pelle.

Secondo una recente ricerca canadese della McMaster University in Ontario, presentata al Congresso annuale dell’American Medical Society of Sports Medicine, tenutosi in New Orleans, la corsa o meglio l’attività fisica in generale potrebbe portare indietro di 20 anni le lancette del tempo.

Lo studio è stato condotto su due gruppi di persone dai 20 agli 84 anni, un gruppo svolgeva attività fisica moderata per 3 volte a settimana, il secondo gruppo era sedentario. Dopo un periodo di 3 mesi, i ricercatori hanno effettuato delle biopsie di pelle non foto – esposta, riscontrando una pelle più sana e spessa per il gruppo “sportivo” rispetto al gruppo sedentario.

Durante l’attività sportiva, i muscoli si contraggono rilasciando alcuni particolarissimi messaggeri, noti con il nome di miochine, che configurano il tessuto muscolare come organo endocrino. Le miochine supportano la costruzione del muscolo, stimolano il catabolismo dei grassi, migliorano l’elasticità vascolare, e svolgono un’azione pro infiammatoria e anti infiammatoria in base alla presenza in circolo di altre sostanze.

Secondo i ricercatori della McMaster University, le miochine sarebbero correlate al ringiovanimento tissutale.

Considerando questa ricerca canadese, in che modo realmente la corsa può migliorare l’aspetto della nostra pelle?