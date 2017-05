Nel video di Thunder gli Imagine Dragons tra tuoni e demoni.

La cover di Thunder degli Imagine Dragons on quei due piccoli uomini che contemplano questo pezzo di ghiaccio gigante.

La rock band USA che di nome fa “Imagine Dragons” ha pubblicato il video musicale del nuovo singolo “Thunder”, che è stato rilasciato il 28 aprile 2017.

Il video è stato diretto da Joseph Kahn ed è quasi interamente in bianco e nero a parte l’immenso fascio di luce che arriva dal cielo e che dovrebbe essere il Thunder della canzone. Da lì la clip sembra accennare una sorta di invasione aliena.

Molti fan sono rimasti delusi da questo nuovo sound che abbiamo sentito nel nuovo progetto discografico richiamando con nostalgia successi come Radioactive e Demons. Ma io penso che la band voglia mostrarci un lato diverso da questo disco, nel senso che non dovremo abbandonare i nostri sogni e non dovremmo pensare a cosa pensa la gente. A mio avviso è anche un segno per tutti quelli che stavano ridendo di loro e non credevano nel loro talento, quindi questo Thunder è rivolto a qualcuno che li odiava ed ha bisogno di essere preso a calci. Tuoni Tra i Demoni!

“Thunder”, l’album, sarà pubblicato il 16 giugno su KIDinaKORNER ed Interscope Records. La fase di pre-order è partita con il rilascio di Thunder negli store digitali.

Il video di Thunder è stato pubblicato poche ore fa e lo potete vedere qui sotto: