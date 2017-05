Justin Bieber: tra le sue richieste per il concerto in India un cofanetto yoga, haribo e garofani viola.

Justin Bieber nella copertina di GQ.

Il tour di Justin Bieber per il prossimo concerto in India è diventato virale.

Justin Bieber è pronto a cantare a Mumbai il 10 maggio, la prima volta del cantante nel paese.

Vicini al suo show, il giornalista musicale Arjun S Ravi sostiene di aver ricevuto un comunicato stampa che descrive le richieste di Bieber.

Queste includono un “cofanetto yoga” pieno di olii essenziali e incenso, una vasca idromassaggio, alimenti che vanno da Haribo a “verdure condite con salsa ranch” e garofani viola, non gigli.

“10 contenitori sono in volo con oggetti come un tavolo da ping pong, PlayStation, hoverboard, divano, lavatrice, frigorifero, tappezzeria, armadio e tavolo da massaggio che sarà utilizzato nel backstage”, il comunicato stampa aggiunge. “I migliori esperti culinari supervisioneranno il servizio gourmet servito a Bieber durante i 4 giorni con 5 piatti al giorno rinominati con le sue canzoni”.

È stato recentemente segnalato che il tour mondiale di Bieber ‘Purpose’ ha incassato quasi 200 milioni di dollari. Più di 2,2 milioni di biglietti sono stati venduti in 122 tappe del mondo.

In una recente tappa a Sydney, in Australia, Bieber ha chiesto ai suoi fan di “smetterla di comportarsi come animali” quando lo hanno inseguito dal ristorante Chargrill Charlie alla sua auto. Le foto mostravano Bieber in compagnia di una nutrita scorta durante il suo pranzo.