Legge sui ladri in casa: Si puo’ sparare, ma solo di notte! E se arrivano di giorno?

un ladro che prova ad accedere in casa… forse presto si potrà sparare… che ne dite?

Solita legge made in Italy?

La nuova legge sulla legittima difesa è stata votata e finalmente – forse – gli italiani potranno difendersi in caso si troveranno una persona estranea in casa propria. Però c’è una falla in questa legge sui ladri in casa e bisogna fare attenzione a questo aspetto, perché gli italiani potranno difendersi e sparare solo di “notte” in caso i ladri pratichino violenza a persone e/o cose.

L’accordo è stato raggiunto grazie ai voti del PD e centristi (capitanati da Alfano) e con la maggioranza ottenuta la legge sui ladri in casa potrà eventualmente entrare in vigore.

Quindi, se il ladro inizia a rubare nell’appartamento potete reagire sparando a quella persona, soprattutto se questo praticherà violenza contro le persone e cose presenti nella casa. Se userete l’arma per legittima difesa non verrete indagati. Ovviamente poi la situazione verrà esaminata dalla polizia, che stabilirà – insieme al giudice – se i fatti si sono svolti realmente come avete descritto voi. Quindi la legge si potrà interpretare e come al solito non appare così chiara ed in molti casi il giudice potrà decidere – valutando personalmente – una decisione piuttosto che un’altra.

Ci sono alcuni partiti che non sono d’accordo con la legge sui ladri in casa, soprattutto Forza Italia che ha votato no. Il Presidente Berlusconi ha commentato la legge:

“Il PD non ha voluto scrivere una legge in grado di tutelare le persone perbene. Non si puo’ chiedere alle vittime di dimostrare di essere vittime.”

Secondo il mio modesto parere dovrebbero trovare una soluzione per espandere la legittima difesa anche nelle ore diurne e negli esercizi commerciali. Sono troppi i reati di questo tipo ed una legge come questa potrebbe intimorire molti ladri che ci penseranno due volte prima di entrare furtivamente in un appartamento o derubare all’interno di un esercizio commerciale.