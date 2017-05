Halsey – Eyes Closed (Audio, Testo & Significato).

La cover di Hopeless Fountain Kingdom, il secondo album di Halsey.

Ad occhi chiusi ascoltando la nuova canzone di Halsey.

Ieri sera è arrivata la nuova canzone di Halsey che si intitola “Eyes Closed“, in italiano “Occhi chiusi”.

“Eyes Closed” è l’ultimo singolo che fa da conto alla rovescia al nuovo e secondo album in studio di Halsey, “hopeless fountain kingdom“, che arriverà in tutto il mondo il 2 giugno tramite Capitol Records.

“Eyes Closed” è ora disponibile su Apple Music e Spotify. Inoltre, se pre-ordinate l’album riceverete Eyes Closed subito.

“Ora, se tengo gli occhi chiusi, sento te, ma sei stato sostituito, sono di fronte ad uno nuovo”, canta Halsey nel ritornello della sua nuova canzone.

E’ molto elettronica la produzione di Eyes Closed in cui Halsey canta verso il suo ex che non si preoccupava di lei e non lottava per mantenere saldo il loro amore. Ora lei ha trovato un nuovo ragazzo (migliore). Ascolta Eyes Closed di Halsey qui sotto.

Halsey – Eyes Closed (Testo):

Verso 1:

I have nowhere to lay

Have nowhere to stay

It’s all the same

I don’t know how to play

Have nowhere to stay

It’s all the same

Ritornello:

Now if I keep my eyes closed he looks just like you

But he’ll never stay, they never do

Now if I keep my eyes closed he feels just like you

But you’ve been replaced

I’m face to face with someone new

Verso 2:

Would’ve gave it all for you, cared for you

So tell me where I went wrong

Would’ve gave it all for you, cared for you

Would’ve trade it all for you, there for you

So tell me how to move on

Would’ve trade it all for you, cared for you

Ritornello: Now if I keep my eyes closed he looks just like you

But he’ll never stay, they never do

Now if I keep my eyes closed he feels just like you

But you’ve been replaced

I’m face to face with someone new

Ponte:

They don’t realise that I’m thinking about you

It’s nothing new, it’s nothing new

Ritornello:

Now if I keep my eyes closed he looks just like you

But he’ll never stay, they never do

Now if I keep my eyes closed he feels just like you

But you’ve been replaced

I’m face to face with someone new