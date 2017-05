Harry Styles parla della sua nuova canzone del 2017 Sweet Creature.

Harry Styles mentre esegue le sue nuove canzoni in live.

La canzone è la seconda dell’album da solista della stella ex One Direction.

Harry Styles ha parlato del suo nuovo singolo, ‘Sweet Creature‘.

Il cantante degli One Direction è diventato una star anche da solista, lanciando il suo primo singolo “Sign Of The Times” il mese scorso prima di annunciare i dettagli del suo album che uscirà il 12 maggio 2017. Inoltre, ha anche eseguito in live la traccia dell’album Ever since New York.

All’inizio di questa settimana, ha pubblicato la sua traccia acustica “Sweet Creature”. Parlando al presentatore radiofonico Zach Sang, Styles ha detto che “Sweet Creature” è stata la prima canzone in cui ha lavorato in studio e che “è più di una storia, è un pezzo che parla di lui e che non aveva condiviso o accennato prima”.

Ha continuato:

“A mio parere penso che la maggior parte delle canzoni siano scritte per gli ascoltatori, le persone che scrivono libri, probabilmente li scrivono per i lettori, e credo che questo sia un modo davvero sorprendente per poter dire qualcosa a qualcuno che, altrimenti non avrebbe mai notato quella situazione. E’ molto più facile dire qualcosa in una canzone che dirlo faccia a faccia, e penso che sia veramente straordinario poter comunicare attraverso una canzone e poter dire tutto quello che vuoi in tre minuti e mezzo di un brano.”

Styles ha recentemente annunciato le date del tour e c’è anche una tappa italiana, all’Alcatraz di Milano… vedi qui tutte le date.