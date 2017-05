Gli Slipknot pubblicano il video di The Shape a 360° per celebrare un traguardo.

Il video è stato rilasciato per celebrare il traguardo degli Slipknot che hanno superato il 1 miliardo di visualizzazioni nella loro pagina di YouTube. Di seguito potete guardare la loro performance al Knotfest 2016 con “The Shape” dal lato dello stage, dietro la band, o dall’alto.

Parlando a Rolling Stone, il percussionista Shawn ‘Clown’ Crahan, che ha anche diretto diversi video della band, ha dichiarato:

Crahan ha recentemente rivelato che la band sta scrivendo nuovi materiali, ma che un nuovo album ancora non è previsto.

Ha detto a WRIF-FM:

“Sì, siamo out, e lo saremo ancora per un po’, per un lungo periodo. E’ necessario. Siamo stati in viaggio per tre anni. Stiamo però cominciando a scrivere della nuova musica per il prossimo disco degli Slipknot. Corey ne è consapevole… Così mentre scriviamo, lui fa canzoni.”