Nicki Minaj mostra la bellezza dei capelli nel video di Light My Body Up, canzone del 2017 di David Guetta.

Nicki Minaj in forma nel video di “Light My Body Up”, il singolo di David Guetta.

David Guetta e Lil Wayne, il padrino di Nicki Minaj, fanno solo presenza nel video musicale di “Light My Body Up” perché tutte le luci sono su Nicki Minaj ed i suoi abiti un po’ da harem, un po’ da mistress ed un po’ da Nicki. Ormai siamo abituati a vedere Nicki in video di questo tipo e quindi non ci stupiamo quasi più. Quello che cerchiamo invece è una canzone che possa fare la differenza perché Light My Body Up sembra molto standard.

Il video musicale di “Light My Body Up” è uscito su VEVO nel pomeriggio di ieri (5 maggio 2017).

Lei è bella e sensuale e ci sa fare in questa clip, però noi siamo più per i video che riescano a trasmetterti un certo significato, che sono creativi… e questo per Light My Body Up non lo è, cioè è come molti altri video che vediamo ogni giorno nell’ambiente musicale. E’ sempre bello vedere Nicki così ma noi vorremo vedere qualche pellicola diversa.

Guarda qui sotto il video musicale di Light My Body Up.