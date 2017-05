Emma Watson vince il premio per il genere sessuale neutro agli MTV Movie & TV Awards.

Una foto dal primo trailer di La Bella e La Bestia con Emma Watson e Dan Stevens che interpreta la Bestia.

Emma Watson ha vinto il premio per il genere sessuale neutro agli MTV Movie & TV Awards.

Ha battuto gli ottimi Hugh Jackman e James McAvoy la domenica sera (7 maggio), che avevano recitato in film migliori, ma alla fine la vittoria è andata alla 27enne che è stata presentata con il gong di Asia Kate Dillon.

Accettando il premio, Emma ha dichiarato:

“Il primo premio che non distingue le nomine basate sul loro sesso dice qualcosa su come percepire l’esperienza umana.” “La mossa MTV di creare un premio senza distinguere il sesso degli attori significa qualcosa di originale per tutti.” “Ma per me indica che la recitazione è la capacità di mettersi nelle ​​scarpe di qualcun altro che non ha bisogno di essere separato in due categorie diverse.” “L’empatia e la capacità di usare la tua immaginazione non dovrebbero avere limiti. Questo è molto significativo per me”.

Questa è la prima volta che gli uomini e le donne sono rimasti in carica per lo stesso premio nella storia dello spettacolo, ma l’MTV Movie & TV Awards non è il primo evento che introduce le categorie neutre nel genere: i Grammy Awards hanno abbandonato i premi maschili e femminili nel 2011.

Questo premio arriva dopo che Emma ha parlato di Belle per quanto riguarda il nuovo remake di La Bella e La Bestia dicendo che non è in realtà una principessa Disney.

Parlando a Digital Spy, Emma ha rivelato: “In realtà Belle non è una principessa Disney. È una delle sole principesse che non è in realtà una principessa.” “Belle doveva spezzare lo stampo, quindi mi sentivo molto legata a lei”.

Ha continuato: