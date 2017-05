2night di Ivan Silvestrini | Data di uscita, Trama & Trailer.

Matilde Gioli e Matteo Martari in 2night di Ivan Silvestrini.

Ecco il trailer ufficiale di 2night, il film di Ivan Silvestrini con Matilde Gioli e Matteo Martari, al cinema dal 25 maggio con Bolero Film.

Come affermato nel titolo, 2night di Ivan Silvestrini con Matilde Gioli e Matteo Martari, arriverà al cinema il 25 Maggio 2017.

Il film, diretto dallo stesso Silvestrini, racconta l’incontro in discoteca di due giovani sconosciuti, interpretati da Matilde Gioli e Matteo Martari. Dopo l’approccio i due trascorrono delle ore insieme. Il tutto dovrebbe finire lì ma poi, complici i parcheggi introvabili, un tempo che si dilata e un crescente bisogno di intimità non solo fisica, accade che le barriere tra i due si assottigliano e le reali personalità si affacciano dietro le maschere, svelando fragilità e sogni, paure e desideri.

“‘2night’ è stato per me l’occasione di raccontare con cruda delicatezza i pensieri, i dubbi e le paure dei giovani occidentali di oggi – racconta il regista. Una donna e un uomo moderni che in una notte, che sembra quasi una vita intera, abbandonano le maschere e giocano la partita dei loro destini.”

La narrazione si sviluppa sul confronto continuo tra diversità caratteriali, di approccio e di genere.

Il mio personaggio è una ragazza affascinante, consapevole dell’effetto che produce e ci si diverte, ma lui riesce a fare breccia là dove lei non vorrebbe fare entrare nessuno, – racconta Matilde Gioli: una personalità opposta a quella del personaggio interpretato da Matteo Martari, una persona molto rispettosa, che si confronta e relaziona con una donna forte, disinibita e si trova quindi in una situazione un po’ difficile – lo descrive l’attore.

2night è il remake dell’omonimo film israeliano del regista Roi Werner.

La Sinossi di 2night dice:

È un venerdì notte a Roma. Il tempo è mite e il popolo della notte è pronto a uscire e a divertirsi. La città si anima e si colora dei neon dei locali, dei fari delle macchine, delle luci che illuminano i più importanti monumenti. In un locale di uno dei quartieri più vivi della città, due sconosciuti s’incontrano. Entrambi hanno circa trent’anni, sono soli e in cerca di qualcuno con cui passare la serata e forse, chissà, anche la notte. Lei chiede un passaggio e lui accetta di accompagnarla in macchina fino all’altro capo della città. Eccoli insieme che si fanno largo attraverso la notte.

Lei è il prototipo della ragazza consapevole e autonoma, decisa, in questa serata che anticipa l’estate, a regalarsi una notte di sesso con uno sconosciuto, per poi, domani, continuare, più forte e sicura di sé, la sua vita senza legami. Lui sembra incarnare il trentenne di oggi, piuttosto timido, più calmo e riflessivo e con una strana inquietudine.

Per arrivare all’abitazione, i due viaggiano attraversano i diversi quartieri di Roma: da quelli più alla moda, densi di locali, ai più residenziali, al centro storico, fino ad arrivare ai quartieri più periferici. Una volta giunti nelle vicinanze di casa di lei, i due non riescono però a trovare parcheggio. Più il tempo che sono costretti a trascorrere in macchina e a conversare si dilata, più il destino di quella notte sembra condurli in una direzione inaspettata…

Sarà una notte di solo sesso per poi scordarsi l’uno dell’altra appena dopo o un sentimento nascente e imprevisto cambierà i loro destini?