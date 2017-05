Harry Styles nel video di Sign Of The Thimes vola e cammina sull’acqua.

Harry Styles nel video di Sign Of The Times.

Ecco il video della canzone di Harry Styles “Sign Of The Times”.

Harry Styles ha fatto debuttare oggi il suo video musicale per “Sign of the Times” alle ore 14 del Regno Unito su VEVO. Il bellissimo paesaggio che vedete nel video di Sign Of The Times appartiene all’isola di Skye in Scozia.

Il film dura 5 minuti e ci mostra solo Harry che cammina per l’isola e poi – come annunciato settimane fa – vola sopra la stessa isola attraverso il sostegno di un elicottero, che si nota solo in una scena dove il forte vento provocato dalle eliche provoca un mulinello. Deve essere stato stancante per Styles girare questo video musicale, però è molto carino… non avevamo mai visto per così tanto tempo un artista musicale sospeso in volo. Mo aveva fatto qualcosa di simile in una clip ma per pochi secondi.

Quella per Sign Of The Times è una clip ad alto budget ed un inno al Regno Unito, sia per la location che per i vestiti ed acconciatura di Harry Styles.