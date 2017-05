Juve Torino 1 – 1 | Analisi e cronaca del derby del Maggio 2017.

Higuain esulta.

La Juventus rischia. Alla fine è Higuain a togliere le castagne dal fuoco.

Un derby della Mole da brividi per la Juventus. I bianconeri agguantano nel finale la rete dell’1-1 che permette alla banda di Allegri di conquistare un punto, utile per la corsa scudetto, scongiurando, così, il primo ko interno in questa stagione.

Stracittadina come sempre animosa e carica di intensità agonistica, che ha visto i granata particolarmente nervosi e contrariati dinnanzi alla decisione dell’arbitro Valeri di espellere Acquah a seguito di un presunto intervento su Mandzukic. A seguito di questo risultato, la Vecchia Signora compie un piccolo passo in avanti, salendo a quota ottantacinque in classifica, a soli tre punti dalla matematica certezza di conquistare il sesto scudetto consecutivo. Gli uomini di Allegri inanellano il sedicesimo risultato utile di fila, interrompendo, però, la lunga striscia di successi allo Stadium che perdurava dallo scorso 4 ottobre 2015. Il Toro, invece, balza a quota cinquanta, occupando il nono posto in graduatoria. La banda guidata da Mihajlovic ottiene il sesto pareggio lontano dalle propria mura amiche, mettendo a segno, complessivamente, il settimo risultato utile consecutivo. La prima occasione della gara è di marca bianconera con un colpo di testa di Benatia, dagli sviluppi di un cross da calcio d’angolo, che si stampa sulla traversa, a seguire Bonucci tenterà il tap-in da posizione ravvicinata ma sarà abile Molinaro a deviare la sfera sul fondo.

Qualche istante più tardi è ancora la Juventus a far tremare i granata con Lichtsteiner, il cui tiro viene respinto da Hart. A seguire combinazione fulminante tra Mandzukic e Dybala, ma la conclusione di quest’ultimo viene murata dall’estremo difensore granata. Nella ripresa, il match si sblocca al 52’a seguito di un calcio di punizione decretato dal signor Valeri per un tocco di mano di Asamoah, intento a fermare la corsa di Iago Falque. Dalla mattonella si presenta Ljajic che lascia partire una pennellata imprendibile per Neto. Goal numero nove in questo campionato per l’attaccante serbo che gela lo Stadium. Al 57’ avviene l’episodio che creerà molteplici polemiche, soprattutto dal versante granata: l’arbitro Valeri estrae il secondo cartellino giallo nei riguardi di Acquah reo di esser intervenuto duramente su Mandzukic. Il centrocampista ghanese viene espulso ma rivedendo le immagini al rallenty, appare piuttosto evidente come il calciatore del Torino ,seppur dimostrando vigoria nell’entrata, tocchi prima la palla e non la caviglia dell’attaccante croato bianconero.

Mihajlovic è una furia, piomba con fare minaccioso di fronte al direttore di gara, il quale lo allontana dal terreno di gioco. Clima incandescente allo Stadium, a causa di una decisione che rischia di far prendere una piega ben precisa al match. Allegri tenta di agguantare il pari inserendo in campo prima Higuain e Pjanic e poi Alex Sandro. I padroni di casa sfiorano la rete con Bonucci, che a pochi passi dalla porta, vede intercettato il suo tiro di prima intenzione. Ci prova anche Mandzukic, ma la sua conclusione propiziata da un passaggio in verticale di Khedira, non inquadra lo specchio della porta. Anche Higuain mette la sua firma sui tentativi della Vecchia Signora pur non riscuotendo fortuna. La svolta della gara avviene al 92’, in pieno recupero, quando Pjanic appoggia in avanti per il “pipita” che dal limite dell’area, lascia partire una conclusione angolata su cui Hart deve arrendersi. Esplode di gioia lo Juventus Stadium grazie al goal numero ventiquattro in questo campionato da parte dell’attaccante argentino.

Al triplice fischio finale dell’arbitro, Massimiliano Allegri giudica di carattere la performance dei suoi uomini. Il Torino ha messo in seria difficoltà i bianconeri, che però hanno lottato sino all’ultimo al fine di evitare un clamoroso ko interno. Il tecnico livornese spiega le sue scelte di formazione, attuando un ampio turnover in vista dei prossimi delicati impegni, a partire dalla gara di ritorno della semifinale di Champions League con il Monaco, in programma martedì 9 maggio.

L’allenatore toscano afferma di aver fatto giocare Neto e non Buffon, in quanto il portiere ex viola dovrà farsi trovare pronto in vista della finale di coppa Italia contro la Lazio, quando sarà lui il titolare. Per quanto concerne la corsa scudetto, Allegri accoglie positivamente il punto conquistato, dichiarando che ora ne manchino solo tre per raggiungere il tanto ambito traguardo tricolore. Sinisa Mihajlovic, invece, applaude la performance sfoderata dai suoi uomini. Il tecnico serbo evidenzia l’orgoglio e l’attaccamento alla maglia da parte della sua squadra.

Probabilmente anche la ricorrenza, nei giorni scorsi, del sessantottesimo anniversario dalla strage di Superga, abbia particolarmente galvanizzato Belotti e compagni a tal punto da far soffrire sino all’ultimo secondo la Juventus. Mihajlovic, ovviamente, mostra disappunto per l’espulsione di Acquah anche se non lesina scuse per la reazione avuta. L’allenatore granata in base a quanto visto nel derby della Mole, nutra più di qualche rammarico per come sarebbe potuta andare la stagione. A suo giudizio, se il Torino avesse dimostrato puntualmente questo carattere, tale determinazione e compattezza, ora, molto probabilmente, staremo parlando di una compagine in lotta per l’Europa. Il Toro lascia a testa alta lo Stadium e con la consapevolezza di esser stati ad un passo dalla clamorosa vittoria.