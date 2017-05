Il Napoli supera il Cagliari nel segno di Mertens ed Insigne.

Mertens e Insigne festeggiano un goal.

Prestazione superlativa da parte dei partenopei.

Nell’anticipo delle 18, valevole per la trentacinquesima giornata di serie A, il Napoli surclassa il Cagliari per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e la rete di Insigne, vedendo da vicino la possibilità di conquistare il secondo posto, utile per l’accesso diretto alla prossima edizione di Champions League. Gli azzurri salgono a quota settantasette, ma sempre dietro la Roma, che ha vinto ieri sera a San Siro contro il Milan.

La banda di Sarri ottiene la dodicesima vittoria in campionato tra le mura amiche, inanellando complessivamente il nono risultato utile consecutivo. Per il Napoli giungono numeri da record: miglior attacco con ottantuno reti realizzate e terza difesa del torneo con trentuno goal subiti. Sognare in grande è possibile, in quanto sarebbe il coronamento di una stagione altisonante, in cui Mertens e compagni hanno sfoderato il miglior gioco dal punto di vista estetico, dimostrando efficacia e mordente. Sarri alla vigilia di questa sfida ha parlato di “umiltà e determinazione” e a quanto pare sia stato accontentato. Il Cagliari, invece, ottenuta la salvezza in A con largo anticipo, non ha più granché da chiedere alla stagione. I sardi restano inchiodati al dodicesimo gradino con quarantuno punti all’attivo, incappando nella tredicesima sconfitta lontano dal Sant’Elia. Pronti, partenza, via e il Napoli si porta subito in vantaggio: al 2’ minuto Ghoulam sforna un assist dalla corsia di sinistra indirizzato verso il centro dell’area, dove Mertens supera la marcatura, piuttosto rivedibile, di Salamon ed insacca in rete. È un monologo da parte dei padroni di casa, i quali spinti dai 50.000 spettatori presenti al San Paolo, cingono d’assedio la metà campo rossoblù.

A seguire ci prova di nuovo Mertens con un tiro dal limite dell’area che termina la sua corsa di poco alto sopra la traversa. Qualche istante più tardi è il turno di Insigne con un pallonetto che scavalca Rafael ma non inquadra lo specchio della porta. Tenta di impensierire la difesa dei sardi anche Callejon con una conclusione angolata che sibila il palo. Nella prima frazione di gioco gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Reina con un tiro velleitario di Padoin, ma l’estremo difensore azzurro non ha problemi nell’intercettarlo. Nella ripresa, al 49’, giunge il meritato raddoppio: Ghoulam dal versante di sinistra appoggia al limite dell’area per Mertens, il quale lascia partire un fendente radente e preciso che si insacca all’angolino della porta difesa da Rafael. Doppietta per il folletto belga, nel giorno del suo trentesimo compleanno, che sale, così, a quota ventiquattro goal nella speciale classifica cannonieri. Il Napoli non si accontenta e sfiora il tris con Albiol, che di testa, dagli sviluppi di un cross dalla bandierina del calcio d’angolo, colpisce il montante. Il tre a zero per gli azzurri avviene al 67’ grazie ad una combinazione tra Mertens ed Insigne, con quest’ultimo che dall’interno dell’area, non lascia scampo al portiere dei sardi. Esplode di gioia il San Paolo dinnanzi alla quindicesima rete in campionato da parte dello “scugnizzo” napoletano fresco di rinnovo sino al 2022. Da lì in avanti la gara non fornirà ulteriori spunti significativi se non la rete della bandiera del Cagliari siglata al 92’ da Farias, abile nel capitalizzare al meglio un passaggio filtrante di Joao Pedro, per poi superare Albiol proteso in scivolata, e trafiggere Reina nell’uno contro uno. Quinto goal in questo campionato per l’attaccante brasiliano, la cui firma al San Paolo verrà ricordata solo per gli almanacchi. Al triplice fischio finale dell’arbitro Giacomelli, regna la soddisfazione nel quartier generale partenopeo. Maurizio Sarri commenta positivamente la prova dei suoi uomini. A suo giudizio la squadra ha fornito un’ottima prestazione dal punto di vista della qualità, anche se dovrà migliorare per quanto concerne la mentalità, perché concedere una rete agli avversari, nei minuti di recupero, è un qualcosa di deleterio, da evitare in futuro, per non mettere in discussione, casomai, gare molto più in bilico.

Massimo Rastelli, invece, dichiara che la rete subita dopo appena due minuti abbia fatto saltare i piani del suo Cagliari, che mirava a disputare un altro tipo di match. Sulla domanda inerente a chi possa arrivare secondo in classifica, il tecnico dei rossoblù si esprime affermando che per quanto ammirato, il Napoli abbia tutte le carte in regola per avere la meglio sui giallorossi, al fine di conquistare con merito l’accesso diretto alla prossima edizione di Champions League.