Better Call Saul meglio di Breaking Bad? Per alcuni fan è così dopo l’ultimo episodio.

Gus Fring in Better Call Saul 3

I fan di Better Call Saul dicono che lo show è ancora meglio di Breaking Bad dopo un incredibile episodio recente della serie tv.

Attenzione: Questo articolo contiene gli spoiler di Better Call Saul 3 stagione/episodio 5.

Better Call Saul ha entusiasmato i fan con un episodio di spessore la scorsa notte (lunedì 8 maggio 2017) negli Stati Uniti, tanto bello al punto che alcune persone stanno dichiarando che è meglio della sua serie genitore Breaking Bad.

E dato che Breaking Bad è considerato da molti – compreso me – come uno dei più grandi spettacoli televisivi di tutti i tempi, la lode è davvero molto alta.

“Chicanery“, il quinto episodio della stagione tre di Better Call Saul, ha visto Jimmy (Bob Odenkirk) e suo fratello Chuck (Michael McKean) andare verso un testa a testa all’udienza.

Nonostante l’evolversi della situazione, Jimmy ha battuto Chuck, facendolo delirare.

L’episodio è piaciuto così tanto agli spettatori che lo hanno riempito di complimenti sui social media. Qui sotto alcuni post apparsi su twitter.

“OK, voglio solo dirlo – #BetterCallSaul è meglio di Breaking Bad”, ha detto un fan. Un altro ha affermato: “L’episodio di Better Call Saul è stato, credo, al livello della [stagione 4] di Breaking Bad. Mer*a santa, e siamo solo a metà della stagione!”

Ecco alcune delle reazioni dei fan su Twitter in lingua italiana e inglese:

Ok I’m just going to say it – #BetterCallSaul is better than Breaking Bad. — Austin (@austinlessl) 9 maggio 2017

#BetterCallSaul puntata devastante.

(C’è una chicca bellissima) — Demetrio (@Shellshoker7) 9 maggio 2017

L’ultima di #BetterCallSaul meglio del sesso — Vané (@vanevanx) 9 maggio 2017

Questa stagione si sta superando, che puntata. #BetterCallSaul — ilaria ❁ (@noiroses) 9 maggio 2017

Che gran puntata quella di oggi di #BetterCallSaul

ADORO! — andre (@andre_dorato) 9 maggio 2017

At this point, Better Call Saul and Breaking Bad are the two best shows ever — Steven Ngo (@StevieSomethin) 9 maggio 2017

This season of Better Call Saul has reached Breaking Bad status. — niko (@mvpniko) 9 maggio 2017

Così il gioco è fatto. Forse molti commenti sono frutto dell’estasi del momento, ma vi posso assicurare che la terza stagione di Better Call Saul è una gran fig*ta! Se non stai guardando Better Call Saul e hai amato Breaking Bad, dovresti rimediare.

Better Call Saul può essere visto su Netflix.