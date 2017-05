Una coppia si fingeva il manager di Adele per rubare milioni di dollari.

Jayce e Angel Lii, 30 e 25 anni, fingevano di essere il suo manager Jonathan Dickins. Hanno usato il suo nome per ottenere i biglietti di artisti come Katy Perry, Drake e Pharrell Williams.

Nel 2007, Lii ha rappresentato il manager di Madonna per rubare 2,4 milioni di dollari in gioielli.

I due hanno utilizzato un’email simile a quella di Mr Dickins per contattare il direttore del rapper Kendrick Lamar per ottenere i biglietti al Rolling Loud Festival di Miami, ha riferito il Miami Herald.

Ma il dirigente di Interscope Records è stato sospettoso ed ha contattato il signor Dickins, che ha avvertito la polizia.

I funzionari hanno detto:

‘È stato confermato che l’email non era autentica, perché questo indirizzo di posta elettronica era conosciuto per essere collegato al soggetto per aver fatto false dichiarazioni come questa in passato’.