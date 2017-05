Francesco Gabbani in versione estate 2017 nel video di “Tra le Granite e Le Granate”.

Francesco Gabbani nella cover dell’album Magellano.

Tra le Granite e le Granate è il nuovo singolo di Francesco Gabbani che è entrato in rotazione radiofonica il 5 maggio e da ieri (8 maggio 2017) c’è anche il video musicale su Youtube.

La canzone che sa già di estate 2017, è estratta dall’album “Magellano“, lo stesso della super hit “Occidentali’s Karma“, il singolo che ha sbancato durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Che tema affronta Tra le Granite e le Granate? Il brano, rappresenta uno spaccato sarcastico sul come sia possibile affrontare in modo negativo anche cose positive, come può essere una vacanza. Sono fotografati gli stereotipi di chi deve divertirsi forzatamente, tra creme solari e giochi d’acqua, mentre fuori continua la solita vita in bianco e nero, fatta di grigia quotidianità. E’ la vacanza, surrogato del viaggio reale, breve oasi di lentezza e pace, che ha la sola funzione di rendere sopportabile il lungo inverno.

Il video non è proprio ad alto budget ma considerando gli impegni di Francesco Gabbani, che dovrà cantare in questi giorni all’Eurovision Song Contest 2017, va bene lo stesso. L’Eurovision Song Contest, che si terrà in Ucraina dal 9 al 13 maggio, vedrà il nostro Gabbani esibirsi con Occidentali’s Karma e speriamo che possa portare a casa il primo premio, che manca nella penisola da molti anni.