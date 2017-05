Harry Styles missione fidanzata 2017: esce con la Food Blogger Tess Ward?

Perché c’è una fortunata. Infatti, secondo quanto riferito dal The Sun, il cantante di 23 anni sta uscendo con la chef e blogger inglese Tess Ward.

“Appena Harry ha incontrato Tess, c’è stata una scintilla immediata tra di loro”, afferma la rivista U.K. “Hanno trovato il feeling per il loro reciproco amore per la moda ed il cibo e le cose si sono trasformate rapidamente in qualcosa di più romantico”.

Secondo il suo sito web, Ward è una cuoca, scrittore alimentare e autore e consulente alimentare di Le Cordon Bleu. Ha pubblicato il suo primo libro, The Naked Diet, nel 2015 dopo la formazione al The Ritz e River Cottage, secondo la sua pagina LinkedIn.

La bella food blogger deve aver catturato Styles per la gola… e non solo… guardate che foto:

The Sun ha anche riferito che la coppia, che si è conosciuta tramite alcuni amici in comune, si sarebbe vista già più volte.

L’ex cantante degli One Direction – che è stato romanticamente legato a Kendall Jenner e Taylor Swift in passato – ha affermato il mese scorso che è single da più di un anno.

“Non sono fidanzato da molto tempo”, ha detto il cantante di “Sign of the Times” al suo amico Nick Grimshaw su BBC Radio 1. “Sono andato via per fare il film e poi ho fatto l’album, quindi non ho avuto tempo.”