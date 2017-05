Harry Styles canta la nuova canzone Carolina in live.

Harry Styles in live.

Harry Styles presenta la nuova canzone “Carolina” al Today Show.

Harry Styles è stato il personaggio principale del concerto in data venerdì 9 maggio al Rockefeller Plaza di NBC’s “The Today Show“. Il cantante britannico è attualmente impegnato nella promozione del suo prossimo album di esordio omonimo, che sarà pubblicato nei negozi questo venerdì 12 maggio 2017 su Columbia Records.

Al “Today Show” di questa mattina, Harry ha cantato in una sorta di mini-concerto tre canzoni. Quali canzoni ha fatto? “Ever Since New York” (primo debutto ad “SNL” il mese scorso), poi “Sign of the Times” e “Carolina” (Al Debutto).

La voce dal vivo di Harry Styles sembrava molto allenata ed ha saputo presentare le sue canzoni nel miglior modo possibile.

Qui sotto i tre audio dei brani.