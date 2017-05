Charlie Puth canta in live Attention, la sua nuova canzone del 2017.

Charly Puth – Attention, la cover del singolo.

Bellissimo questo nuovo singolo di Charlie Puth.

Attention dopo qualche ascolto ti prende tantissimo per il suo ritmo dolce e la sua melodia ed in live è assolutamente la stessa cosa. Il cantante Charlie Puth l’ha eseguita a The Voice ieri (9 maggio 2017) accompagnato da una bella coreografia creata con l’ausilio di alcune bellissime ballerine. All’inizio Charlie fa finta di suonare al piano… ma è come se non suonasse… perché quando smette la melodia non subisce disfunzioni. Infatti la performance è viziata da un leggero uso del playback nella parte vocale, ma è normale, perché ormai tutti lo usano. Però Charlie ha una voce magnifica e si respira in alcune note.

Attention è il primo singolo del prossimo album di Charlie Puth, che dovrebbe uscire entro il 2017. La canzone Attention è stata pubblicata negli store digitali il 21 aprile e sta godendo di un’ottima promozione da parte del cantante.

Nel video musicale Charlie deve fare i conti con una fidanzata un po’ complicata. Saranno gioie e dolori per lui.