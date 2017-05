Linea Makeup biologico di Naturaverde Bio

Naturaverde Bio tra le Dopo avervi presentatotra le novità del Cosmoprof, oggi sono a parlavi della mia esperienza con alcuni prodotti della nuova linea makeup dell’Azienda.

Nello specifico ho avuto modo di provare: un prodotto per la base viso, quattro prodotti per le labbra, e tre prodotti per gli occhi. Vediamo assieme nel dettaglio colorazioni, texture e impressioni.

Per quanto concerne la base viso, Naturaverde Bio ha previsto per la linea: una cipria compatta vellutante effetto satinato in 3 colorazioni, un correttore compatto in 2 colorazioni correttive e un correttore stick copre e corregge in 2 colorazioni, fard illuminante colore radioso in 2 colorazioni, fondotinta compatto naturale illumina e idrata in 8 colorazioni, fondotinta fluido effetto naturale ultra confort in 3 colorazioni, terra compatta abbronzante setosa illuminante in 3 colorazioni.

Io ho avuto modo di testare il correttore stick copre e corregge n. 02, ovvero la colorazione più scura in gamma. Questo correttore è uno stick cremoso, facilmente modulabile e lavorabile sulla zona da trattare, copre le occhiaie, idrata la zona e il prodotto non si accumula nelle pieghette.

La colorazione n. 02 è un beige aranciato, perfetto per coprire e correggere occhiaie blu/viola.

Fissato il prodotto con della cipria trasparente, il prodotto rimane perfetto per diverse ore.

Per la linea labbra, l’Azienda ha previsto: lip gloss in 8 colorazioni, lipstick colore intenso in 8 colorazioni, matita labbra in 3 colorazioni.

Nello specifico, io ho testato: lipstick n. 03 rosa scuro e il lipstick n. 06 marrone chiaro, la matita labbra rossa e rosata.

I lipstick sono dei rossetti dal finish mat con una punta di luminosità che rinfresca l’incarnato e il makeup labbra, sono molto cremosi e confortevoli sulle labbra che risultano idratate per diverse ore nel corso della giornata. Il colore ha un’ottima coprenza, non sborda, e rimane perfetto anche dopo qualche caffè.

Le matite labbra sono perfette per contornare le labbra, giocando anche di ombrè con altri colori dei rossetti in gamma, ma sono ottime anche per riempire le labbra, diventando una base per i rossetti.

Per la linea occhi, l’Azienda ha previsto: eyeliner – kajal tratto definito – mascara volumizing nella colorazione nero e marrone, matita occhi in 6 colorazioni, ombretto naturale colore luminoso in 8 colorazioni.

Io ho testato con gioia tre matite occhi: la bianca, la viola e la verde. Queste sono delle matite occhi dalla texture morbida e scorrevole, la mina permette di tracciare una linea definita e piena in colore; sono ottime sia da usare sulla rima superiore dell’occhio come eyeliner colorato o da sfumare con degli ombretti, sia sulla rima interna e inferiore dell’occhio.

Le matite sono ovviamente oftalmologicamente testate!

I colori sono belli pieni e intensi, la matita bianca è perfetta per creare un punto luce o per fare da base sulla palpebra mobile, andando cosi ad intensificare il colore degli ombretti scelti per il makeup occhi.

Sinceramente questa linea makeup di Naturaverde Bio mi ha colpito piacevolmente, i prodotti testati sono davvero validi in texture, colorazione, durata e confortevolezza sul viso/labbra/occhi.

Infatti, sto pensando di acquistare un fondotinta e un blush per la stagione primavera/estate!

Vi voglio ricordare che questi sono prodotti:

arricchiti di principi attivi provenienti da agricoltura biologica;

gluten free;

privi di parabeni, siliconi, ingredienti derivati dal petrolio, e coloranti di sintesi;

made in Italy.

I prodotti sono acquistabili in diversi Store come Coop, Tigotà, Acqua e Sapone, La Saponeria.

Se decidete di provare qualche prodotto di questa linea makeup, scrivetemi le vostre impressioni, sono curiosa di conoscere la vostra opinione!