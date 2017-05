Primi dettagli sulla seconda stagione di 13 Reasons Why.

Dylan Minnette and Katherine Langford in 13 Reasons Why, la serie Netflix.

La seconda stagione dello show di Netflix è stata confermata lo scorso fine settimana dal suo produttore esecutivo Selena Gomez.

Brian Yorkey, della controversa hit Netflix 13 Reasons Why ha rivelato un certo numero di dettagli sulla sua prossima e seconda stagione.

Dopo aver accolto le critiche per la prima stagione di 13 episodi – tra cui le accuse sulla sua presunta ‘glamourizzazione’ del suicidio dei teenager e problemi di salute mentale – il produttore esecutivo Selena Gomez ha confermato nel corso del weekend che la serie tv tornerà per una seconda stagione in un prossimo futuro.

Con una nuova stagione commissionata, anche lo showrunner Brian Yorkey ha confermato alcuni dettagli freschi sulla direzione futura dello spettacolo. Parlando ad Entertainment Weekly, Yorkey ha chiarito che la storia di Jessica “non è finita”.

“Quando la gente intima che la storia di Jessica è compiuta, ritengo che sia un pensiero orribile perché Jessica sta appena iniziando il processo di recupero dalla fase di stupro, ed abbiamo un rapitore che in nessun modo è stato portato alla giustizia”, ​​ha detto Yorkey. “Lasciare le due cose senza affrontarle sarebbe stato sconvolgente”.

Yorkey ha anche confermato che la seconda stagione di 13 Reasons Why si baserà meno sui nastri a cassetta che erano parte integrante della prima stagione.

“I nastri sono ancora ovviamente nelle menti della gente, ma c’è una diversa tecnologia analogica che svolge un ruolo di notevole importanza nella seconda stagione”, ha detto. “Quindi i nastri a cassetta non sono al centro della seconda stagione di 13 Reasons Why – anche se quelle due scatole di nastri saranno sempre importanti per la gente – ma ci sarà un nuovo pezzo di tecnologia.”

All’inizio di questa settimana, Zara Larsson ha ritirato la sua critica a 13 Reasons Why dopo averla accusata su Twitter.