L’Atletico vince ma a Cardiff vola il Real Madrid.

Nulla vale il tentativo di rimonta, la grinta, la garra, la voglia famelica di aggredire l’avversario da parte dell’Atletico Madrid.

Nonostante il successo dei colchoneros per 2-1 ai danni dei blancos, è il Real Madrid ad assicurarsi il viaggio per la finale di Champions League con destinazione Cardiff. A seguito del 3-0 ottenuto all’andata da parte degli uomini guidati da Zinédine Zidane, la vittoria ottenuta dalla banda del “cholo” Simeone serve solo per salutare degnamente il Vicente Calderon, all’ultima apparizione in ambito europeo. L’oramai vetusto impianto dell’Atletico verrà sostituito, dal prossimo mese di settembre, dal più moderno ed avveniristico “Wanda Metropolitano”.

Con l’addio al Calderon, sfumano anche i sogni di “remuntada” da parte di Griezmann e compagni costretti a lasciare la scena a CR7 e agli acerrimi nemici che rappresentano l’altra metà di Madrid. Il Real accede per la seconda volta consecutiva in finale dove affronterà, il prossimo 3 giugno nel “Millennium Stadium” di Cardiff, la Juventus. Gli spagnoli proveranno a scrivere una pagina storica nella moderna edizione della massima competizione europea, ossia quella di alzare al cielo per la seconda volta di fila la coppa dalle grandi orecchie, evento mai accaduto dal 1990 ad ora. Riavvolgendo il nastro per descrivere lo sviluppo della gara tra Atletico e Real, a partire forte sono proprio i padroni di casa con un’iniziativa sulla destra di Carrasco, che appoggia in area per Koke, il cui tiro sul primo palo viene respinto abilmente da Navas. A seguire sono i blancos a rendersi temibili con Casemiro, che di testa chiama all’intervento provvidenziale Oblak. Al 12’ i colchoneros si portano in vantaggio con uno stacco aereo di Saul, che capitalizza al meglio uno spiovente dalla bandierina del calcio d’angolo.

Nemmeno il tempo di esultare per la prima rete che al 16’ il direttore di gara Cakir ravvede un contatto in area falloso di Varane ai danni di Torres. Per l’arbitro non ci sono dubbi e decreta il penalty a favore dell’Atletico. Dal dischetto si presenta Griezmann che non sbaglia. Rivedendo le fasi dell’esecuzione dagli undici metri, però, appare piuttosto chiaro come la conclusione andasse ripetuta in quanto “le petit diable” si calci addosso come accadde nel campionato italiano durante Sassuolo-Milan con protagonista Bacca. A termini di regolamento il penalty andava ripetuto. La banda di Zidane accusa il colpo ma non si disunisce e gradualmente inizia a mettere la testa nella metà campo avversaria, dopo venti minuti in cui gli uomini di Simeone abbiano azzannato letteralmente le merengues. Al 41’ giunge il goal che gela definitivamente il Calderon: Benzema si libera in maniera esemplare, sulla corsia di sinistra, di ben tre avversari per poi servire in area Kroos che va al tiro. Tale fendente viene respinto magistralmente da Oblak, che però deve arrendersi dinnanzi al tap-in ravvicinato di Isco.

Rete del Real che cancella i piani di rimonta dei biancorossi. Nella ripresa sono i galacticos a creare maggior scompiglio all’interno dell’area dei colchoneros, in primis con Cristiano Ronaldo che su calcio di punizione impegna Oblak. A seguire ci prova Isco ma la sua conclusione termina di poco sul fondo. Qualche minuto più tardi è il turno di Benzema, che di testa tenta di impensierire l’estremo difensore avversario. L’Atletico si fa vedere dalle parti di Navas con Carrasco e il neo entrato Gameiro che provano ad impensierire il portiere costaricano in due rapide circostanze. Ma in entrambi i casi, il portiere del Real si dimostra insuperabile. Nei minuti finali della gara si abbatte un nubifragio sul Calderon, pioggia e fulmini come se il cielo sopra i colchoneros si fosse ribellato a questo esito, come se l’oramai vecchio stadio piangesse nel dover salutare definitivamente i protagonisti di mille battaglie avvenute in quell’impianto. Al triplice fischio finale dell’arbitro Cakir, sono i blancos ad esultare per la missione compiuta. Ai microfoni dei giornalisti, Zidane si complimenta con la sua squadra. Raggiungere la finale di Cardiff non è stato affatto semplice, soprattutto in questa serata contro l’Atletico Madrid, compagine che ha messo in seria difficoltà i blancos. Per Zizou sarà una finale particolare, in quanto affronterà quella Juventus, con la quale ha militato, nelle vesti di calciatore, per cinque stagioni. Il tecnico transalpino nutre ottimi ricordi della sua esperienza in Italia e non lesina apprezzamenti nei confronti dei suoi futuri rivali. Però, aggiunge, che manchi ancora del tempo prima di arrivare al 3 giugno e in questo lasso sarà fondamentale recuperare le energie e studiare al meglio i bianconeri per farsi trovare pronti nell’accesissima sfida del Millennium Stadium.

Simeone, invece, non ha nulla da rimproverare ai suoi uomini. L’allenatore argentino commenta positivamente l’atteggiamento della squadra, che ha sfoderato voglia di ben apparire, attaccamento alla maglia, grinta, personalità e la tanto famosa garra, caposaldo della filosofia del “cholismo”. Per quanto riguarda la prossima stagione, Simeone rassicura i giornalisti presenti in sala stampa, promettendo che resterà alla guida dei colchoneros per tentare l’ennesima scalata in Champions League, affermando che, a suo giudizio, la squadra abbia tutte le carte in regola e le potenzialità per provare ad alzare al cielo la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie.