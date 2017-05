La causa della morte di Robert Miles è stata rivelata.

Robert Miles in foto.

Ecco di quale malattia soffriva Robert Miles.

Ieri vi avevamo annunciato la triste notizia della morte di uno dei pionieri della trance music, Robert Miles, ma avevamo omesso la causa della sua morte. Diciamo che l’avevamo attribuita ad una malattia sconosciuta, cioè di cui non si sapeva il nome.

Oggi la vicenda appare più chiara e la causa di morte del DJ Robert Miles è stata rivelata in una dichiarazione ufficiale dopo che tantissimi giornali hanno riportato la notizia della sua scomparsa all’età di 47 anni.

La causa della morte è stata rilasciata dalla stazione radio OpenLab, fondata dallo stesso Miles, che ha detto che il dj è morto per un cancro metastatico di fase 4.

“Robert era più di un artista, era un pioniere, un creatore, un’ispirazione, un figlio, un padre, il nostro amico”, ha detto un portavoce. “Robert è morto pacificamente ieri sera dopo una coraggiosa battaglia contro un cancro metastatico di fase 4 che l’ha colpito negli ultimi 9 mesi.” “In tutto era forte, determinato, incredibilmente coraggioso e ha fatto tutto il possibile per combattere questa malattia orrenda”.

Roberto Concina aka Robert Miles, è famoso in tutto il mondo per la canzone Children, con cui si è piazzato primo in classifica in tanti paesi del mondo nel 1995.

La canzone è stata ispirata dalle immagini che suo padre gli aveva mostrato sulla guerra in Jugoslavia nel 1994.