È molto difficile per ogni persona avere una motivazione forte per intraprendere qualcosa che si riveli un assoluto successo. Essere imprenditori significa saper gestire più attività in una sola volta ed affrontare delle situazioni molto difficili.

La crisi economica in Italia accelerata dalle enormi tasse on aiuta sicuramente i nuovi imprenditori ad entrare nel mercato, e quindi, sembra molto difficile rimanere motivati.

Diventare degli imprenditori di successo non è una cosa facile, ma la motivazione e le idee giuste giocano un ruolo fondamentale in questo campo. Se una persona è motivata nel suo obiettivo la sua vita sarà più facile rispetto alle persone che non lo sono.

Quindi, per aiutarti a credere nelle tue idee nonostante la forte crisi economica italiana, in questo articolo daremo un’occhiata a 5 fantastici film che si basano su storie vere ed aiuteranno ogni nuovo imprenditore a trovare la motivazione in ogni momento difficile.

Vedi qui sotto i 5 film motivazionali basati su storie vere di imprenditori che hanno raggiunto il successo. La lista dei film non è in ordine di preferenza.

The Founder

The Founder è la vera storia del proprietario di McDonald, Ray Kroc. Tieni in mente una cosa: “Kroc non era il fondatore di McDonald’s”. Capì il concetto ottimo del fast food che c’era dietro il progetto dei due fratelli McDonald. Dopo una lotta infinita con i due fratelli, Ray diventò il proprietario di quel ristorante. Un ottimo film motivazionale che ci insegna una lezione importante: “Non rinunciare mai ai tuoi sogni.”

The Social Network

Non importa se sei uno studente che hai abbandonato l’università o non hai completato l’istruzione. La tua istruzione ed i tuoi voti non possono definire il tuo destino. The Social Network è la vera storia del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Il film ruota attorno alla storia di Mark che passa dall’essere un alunno di Harvard ad un miliardario di successo. Un film veramente motivazionale che grida al successo del gigante Mark.

I pirati di Silicon Valley

I pirati di Silicon Valleyy è un film motivazionale straordinario che si basa sulla storia vera di due imprenditori visionari e rinomati. È la storia di Bill Gates e Steve Jobs. Come Mark, anche Steve e Bill Gates erano due studenti della Harvard University ed entrambi hanno cambiato il mondo attraverso la loro visione. Oggi utilizziamo i prodotti Microsoft ed Apple ogni giorno e li troviamo ovunque. La storia è molto motivazionale e dà una lezione importante sulla lotta e duro lavoro.

The Wolf Of Wall Street

La pellicola eccezionale, The Wolf Of Wall Street, è un film d’ispirazione biografica che parla della storia vera di Jordan Belfort. Jordan è un broker finanziario americano che è diventato miliardario attraverso la manipolazione del mercato azionario. Leonardo DiCaprio ha interpretato il sorprendente ruolo di Jordan in questo film. Anche se non è riuscito a vincere l’Oscar, ha sicuramente motivato tanti aspiranti imprenditori nel mondo.

Jobs

Questo è un altro film sulla vita del compianto Steve Jobs. Il film biografico è stato pubblicato nel 2013. Questa pellicola parla di Jobs quando crea il rivoluzionario computer domestico MAC fondando la Apple insieme ad un suo amico.

Tutti i film motivazionali sopra menzionati si basano su storie vere di persone che avevano un sogno e la visione giusta per creare qualcosa di grande nella loro vita.