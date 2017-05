La Roma si prepara al big match di giornata contro la Juventus.

Totti con la maglia della Roma

Roma è in fermento in vista della gara di campionato, in programma domenica sera, tra i giallorossi di Spalletti e la Juventus.

I bianconeri sono ad un passo dal sesto titolo consecutivo di campione d’Italia e all’Olimpico sarà sufficiente conquistare un solo punto per poter festeggiare. Gli uomini di Spalletti, così come l’intera tifoseria della Lupa, vorranno scongiurare ciò, ossia quello di assistere al giubilo della banda di Allegri, considerati gli acerrimi nemici sportivi dei capitolini. La Roma giungerà a quest’appuntamento, con lo scopo principale di blindare il secondo posto, provando ad imprimere lo sprint decisivo onde evitare il preliminare di Champions ad agosto.

I giallorossi sono attualmente davanti al Napoli terzo, a quota settantotto e ad un solo punto di distanza dai partenopei. Inoltre gli uomini guidati dal tecnico di Certaldo vorranno allungare la striscia di risultati utili consecutivi, dopo l’incoraggiante successo esterno ottenuto a San Siro con il Milan. Salah e compagni, seppur consapevoli della forza dell’avversario, ovvero della Juventus, proveranno a riassaporare il gusto di conquistare tre punti in casa, evento che latita dallo scorso 1 aprile, in occasione della gara contro l’Empoli, conclusasi 2-0 per i capitolini. Nonostante le intenzioni di dare il massimo per fronteggiare i bianconeri e altresì porre un sigillo significativo per quanto concerne l’accesso diretto in Champions, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali, ossia Dzeko, Nainggolan e Strootman. L’attaccante bosniaco ha riportato, nella gara contro il Milan, una lesione di primo grado al polpaccio e dovrà osservare dieci giorni di stop.

Anche il centrocampista belga non è in perfette condizioni, avendo subito una lesione al polpaccio sinistro sempre durante il match con i rossoneri. La presenza del “ninja” è da escludere nella sfida al cospetto della Vecchia Signora, così come per Strootman. Il numero sei olandese dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica inflittogli dal giudice sportivo, a seguito della simulazione che ingannò l’arbitro Orsato nel derby con la Lazio del 30 aprile scorso. A seguito di ciò, Spalletti pare intenzionato nel sostituire il centrocampista orange con Paredes, mentre in attacco potrebbe dare spazio al tridente cosiddetto leggero composto da Salah, El Shaarawy e Perotti. Nel frattempo, nella giornata di ieri, è giunta da parte di Totti la comunicazione ufficiale che il prossimo 28 maggio, data della trentottesima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare all’Olimpico il Genoa, sarà la sua ultima partita con la maglia della Roma. Scelta dolorosa e sofferta ma oramai nell’aria.

Il futuro del numero dieci romanista assumerà le sembianze di dirigente, infatti è molto probabile che collabori al fianco del nuovo direttore sportivo Monchi con l’intento di far grande la Roma al fine di renderla ambiziosa e competitiva per il vertice. Per la Lupa il prossimo turno con la Juventus e la concomitante sfida del Napoli il quel di Torino con i granata, rappresenterà un bivio fondamentale per quanto concerne la qualificazione diretta in Champions League.

Le ultime due sfide in campionato, per la banda di Spalletti, non incutono timori, in quanto Chievo e Genoa siano compagini nettamente alla portata. Il Napoli, invece, negli ultimi centottanta minuti, se la vedrà con la Fiorentina al San Paolo e la Sampdoria a Marassi, sfide di gran lunga più ostiche e da affrontare con le dovute cautele. I giallorossi vorranno entrare ,dalla porta principale, nella massima competizione europea per nutrire ambizioni suggestive e di prestigio.