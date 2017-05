Two Ghosts di Harry Styles è per Taylor Swift? Occhi azzurri, labbra rosse… di chi parla Harry?

Le labbra rossa ci sono sempre e l’album Red potrebbe essere un indizio per Taylor Swift.

Molti fan insistono sul fatto che la canzone di Harry Styles “Two Ghosts” sia per la ex fidanzata Taylor Swift.

Apple ha pubblicato un trailer di 30 secondi documentario del primo album da solista del cantante.

In una parte del video, Harry sta cantando una canzone inedita che corrisponde ai testi del suo notebook.

Un profilo fan dedicato alla pop star ha preso la parte del video che mostra Harry mentre scrive i testi e rivela le parole.

“Stesse labbra rosse, occhi azzurri, stessa camicia bianca, un paio di tatuaggi ancora, un gusto così dolce, sembra così reale”, inizia la canzone.

I testi continuano: ‘Suona come qualcosa che avevo e potevo sentire, ma non riesco a toccare quello che vedo. Non siamo chi siamo di solito, non siamo chi siamo stati, siamo solo due fantasmi in piedi…”

L’album sta per debuttare, ed i fan sono già convinti che una delle canzoni è stata scritta per Taylor Swift.

Hanno immediatamente messo in dubbio la parola “labbra rosse”, perché Taylor ha l’abitudine di usare il colore brillante.

Un fan ha twittato: ‘labbra rosse ‘e’ occhi azzurri’ sono la realtà del testo, Two Ghosts è per Taylor.

Un altro ha aggiunto: “Sapevo che Two Ghosts sarebbe stata per Taylor, sono scossa.”

Per aggiungere carburante alle voci, all’inizio di questo mese, Harry ha detto a Rolling Stone che stava scrivendo canzoni basate sulle sue relazioni passate.

Quando gli viene chiesto se Taylor ha scritto canzoni su di lui nel suo album 1989, ha detto alla rivista Rolling Stone:

“Voglio dire, non so se si tratta di me… ma la questione è che lei è così gentile.” Ha continuato: “Scrivo anch’io dalle mie esperienze; tutti lo fanno. Sono fortunato se tutto ciò che abbiamo attraversato insieme ha contribuito a creare quelle canzoni. Questo è ciò che colpisce il tuo cuore.”

E questa non è la prima volta che i fan hanno pensato che il cantante degli One Direction stesse scrivendo qualcosa sul suo precedente amore.

I fan del gruppo pensavano che il successo Perfect fosse rivolto alla bella bionda.

Hanno fatto un giro in una riga di quella canzone: “E se stai cercando qualcuno per scrivere le tue canzoni di post relazione, baby, sono perfetto, baby, siamo perfetti”.

Taylor aveva scritto sul suo ex nell’album 1989 con la canzone Style. Molti pensavano che fosse riferita al cognome del membro della band.

L’album di debutto di Harry Styles arriverà negli scaffali il 12 maggio ed il documentario del disco sarà pubblicato da Apple Music il 15 maggio. Tra un giorno capiremo realmente se Two Ghosts di Harry Styles è per Taylor Swift.