Justin Bieber fa rap in Bank Roll di Diplo. Ascolta la canzone con il cantante canadese.

Justin Bieber e gli altri rapper disegnati nella cover di Bank Roll, la canzone di Diplo.

Diplo cerca Justin Bieber per la sua nuova canzone “Bank Roll”.

Come si suol dire: “Se prendi il migliore il successo è assicurato.” Ora non crediamo che Justin – nonostante la sua bravura – sia il migliore artista del momento, ma senza ombra di dubbio è il più famoso e quello che riesce a prendere il più famoso nella sua canzone diventerà anch’esso famoso… almeno per un lasso di tempo. Sembra il ragionamento fatto da Diplo quando ha scelto il cantante per la sua nuova canzone dal titolo Bank Roll.

Diplo è già conosciuto, e se non lo sapete, è quello dietro ai Major Lazer, il gruppo che ha creato tante hit in questi anni, compresa Lean On. Se non avete Lean On nella vostra playlist fate bene a rimediare.

Ieri sera comunque, Diplo ha usato il suo account SoundCloud per pubblicare la nuova canzone.

“Bank Roll“, che è il nome di questa canzone urban, è una produzione a 4 e comprende Rich the Kid, Young Thug ed ovviamente Justin Bieber. Il ragazzo canadese non presterà le sue abilità di canto questa volta, ma farà rap… oh e se la cava piuttosto bene.

Non vi piacerebbe una canzone di Justin dove lui si occupa del pezzo rap ed anche del ritornello? Sarebbe interessante.

Clicca qui per ascoltare Bank Roll.

Da poco abbiamo sentito Justin Bieber in un’altra collaborazione… stiamo parlando di I’m The One…la canzone di Dj Khaled.