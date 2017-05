Una Katy Perry dai tanti look nel video di Bon Appetit… pronta per essere cucinata.

Katy Perry al torna top col video di Bon Appetit.

Prima vi abbiamo detto che il video di Kissing Strangers era il più bello della giornata, ok lasciate perdere quelle frasi, cioè il video è bello ma questo di Bon Appetit non ha assolutamente rivali in questo periodo.

L’inizio del video musicale mi fa pensare ai migliori splatter movies del tipo gli schizzacervelli con quella salsa rossa usata per scrivere il titolo della canzone “Bon Appetit“.

Si, avete capito bene… questa clip è un po’ trasgressiva e malata ma veramente degna di nota e riesce ad elevare la canzone di Katy Perry al meglio. Guardando il video, il ritornello del singolo, mi è entrato praticamente in testa e continuo a canticchiarlo mentre scrivo…

“Cause I’m all that you want, boy, all that you can have, boy, got me spread like a buffet, Bon appétit, baby.”

…ciò significa che il film è riuscito nel suo scopo: “creare un legame con gli ascoltatori.”

Ma poi era da molto che non vedevamo Katy Perry così sensuale ed affascinante. Il suo sguardo mi ha praticamente divorato.

Che dire… il quarto album di Katy Perry diventa più interessante dopo Bon Appetit.

Ah… non credi che questa canzone merita di entrare a far parte della tua collezione musicale? Se concordi con me troverai Bon Appetit negli store digitali.