Liam Payne ha paura del flop con Strip That Down, la nuova canzone.

Liam Payne e Louis Tomlinson in una premiazione.

Ne manca soltanto uno.

Eh si, perché tra gli ex One Direction l’unico che non ha ancora rilasciato del materiale da solista è proprio Liam Payne. Forse tra tutti è quello che soffre di più questo debutto. Lui non lo da a vedere ma i fatti parlano per il cantante, soprattutto il suo primo singolo ed il nuovo album.

La nuova canzone di Liam Payne si intitola Strip That Down e come abbiamo potuto vedere nei vari video di anteprima Liam cerca di usare il suo corpo per vendere la sua musica. All’uscita del video musicale tutti diranno: “Wow com’era bello a petto nudo,” ecc… e sarà questo che rimarrà nella testa dei fan che sentiranno il singolo. Forse Payne vuole mascherare la qualità del suo singolo?

Anche parlando di sound, lui sarà quello che oserà di meno e continuerà con le sonorità che abbiamo già sentito con gli One Direction. E’ stato lui stesso a dire che le sue canzoni saranno molto diverse da quelle dell’album di debutto di Harry Styles.

Terzo sintomo di insicurezza è stato il cambio di rotta per quanto riguarda la data di rilascio. Ieri sera ha debuttato la nuova canzone di Miley Cyrus “Malibu” – ascoltatela qui se non lo avete fatto prima – e qualcuno teme che potrebbe prendersi tutto il piatto lasciando le briciole.

Dei suoi colleghi, l’unico che non ha fatto il botto “per ora” è stato Louis Tomlinson, il cui singolo ha deluso leggermente le aspettative, forse anche dello stesso cantante, che non ha preso parte alle riprese del video musicale.

Qui sotto vi proponiamo tutti i singoli di debutto degli ultimi 4 One Direction, compreso il teaser di Liam Payne per Strip That Down.

Mad excited to announce my new single Strip That Down ft. @quavostuntin out May 19th #STRIPTHATDOWN ⬇️ pic.twitter.com/ZVviFrJmpd — Liam (@LiamPayne) 11 maggio 2017