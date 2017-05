Nicki Minaj prova a baciare Joe Jonas nel video di Kissing Strangers. La clip è molto carina.

Alzi la mano chi non vorrebbe avere un bacio da Nicki Minaj?

Boni eh, direbbe Maurizio Costanzo. La panterona rapper Nicki Minaj è in veste di sexy texana nel video della nuova canzone dei DNCE che si intitola “Kissing Strangers“… in italiano si traduce baciare uno sconosciuto.

A voi è capitato molte volte di baciare uno sconosciuto? E’ una bella esperienza dove bisogna solo lasciarsi andare. Pure Joe Jonas – il frontman della band – c’è andato vicino quando Nicki Minaj si è avvicinata a lui nel video per dargli un bacio… si saranno baciati alla fine? Guardate la clip per scoprirlo.

Il video di Kissing Strangers a mio modesto parere è figo, fatto bene. L’unica cosa che avrei modificato è la parte dove la band DNCE suona in live… stona un po’ col resto della clip. Lo ha diretto Marc Klasfeld – che ha già girato video top in passato come “Last Friday Night di Katy Perry” – e si apre con Joe Jonas che ripulisce un piccolo negozio mentre il suo amico prova a limonarsi la commessa.

Kissing Strangers è una canzone che mi è piaciuta davvero parecchio… sarà il suo motivo orecchiabile, non lo so, però mi prende. Credo che sia uno dei brani più interessanti dell’ultimo periodo per quel genere.

La puoi trovare qui su iTunes.