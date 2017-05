Atalanta Milan del maggio 2017: probabili formazioni e analisi.

Anticipo serale del sabato piuttosto suggestivo tra Atalanta e Milan, sfida dallo spiccato profumo d’Europa.

Gli orobici, attualmente quinti in classifica con sessantacinque punti all’attivo, sono reduci da sette risultati utili consecutivi ed hanno nel mirino la qualificazione per la prossima edizione di Europa League. I rossoneri, invece, sesti a quota cinquantanove, proveranno a conquistare punti nel fortino dei bergamaschi, per blindare l’ultimo posto utile per agguantare il preliminare dell’Europa League. Il “diavolo” è reduce da due sconfitte nelle ultime quattro gare disputate e non vince in trasferta dal lontano 26 febbraio in occasione dello 0-1 rifilato al Sassuolo. Durante la conferenza stampa della vigilia, tenutasi a Milanello, il tecnico Vincenzo Montella ha espresso chiaramente che l’obiettivo di queste ultime tre giornate di campionato sarà quello di conquistare il maggior numero di punti possibile per agguantare definitivamente la sesta piazza, sbaragliando la concorrenza di Inter e Fiorentina.

Il tecnico campano ha osservato dei miglioramenti in settimana, con i suoi uomini che si sono impegnati alacremente, dimostrando la giusta mentalità per affrontare questo ultimo giro di boa. Per quanto concerne il suo futuro sulla panchina rossonera, l’”aeroplanino” afferma di aver parlato privatamente con i nuovi vertici dirigenziali del club di via Aldo Rossi che hanno espresso fiducia nel suo operato, palesando una spiccata volontà di proseguire a lavorare con lui. Montella ci tiene a ribadire che anche il nuovo direttore generale Marco Fassone, pubblicamente, non abbia mai sollevato delle perplessità sulla gestione della squadra da parte dell’allenatore, elementi che lascino presagire che il rapporto tra il Milan e il tecnico di Pomigliano d’Arco possa continuare serenamente. L’”aeroplanino”- ha aggiunto – che il club rossonero stia già gettando le basi per la prossima stagione, visionando i calciatori che possano rafforzare la rosa, ma con questo non vuol dire che si stia perdendo di vista l’attuale annata da concludere nel migliore dei modi per tornare a respirare profumo d’Europa. In merito alla gara d’andata contro l’Atalanta, Montella si scusa per le lamentele esternate durante le interviste, ma a suo giudizio quel match interrotto costantemente a causa dei numerosi falli, spesso commessi dai calciatori orobici, non fu gestito in maniera impeccabile dall’arbitro che venne designato (ndr Davide Massa). Dal quartier generale orobico, invece, proviene una ventata di fiducia per quanto concerne il futuro. In settimana è stato prolungato il contratto del tecnico Gian Piero Gasperini, il quale ha firmato un accordo triennale con opzione per il quarto anno.

Il presidente Antonio Percassi ha espresso parole di stima nei confronti dell’allenatore di Grugliasco, protagonista di una stagione da incorniciare, la migliore dell’Atalanta nella sua storia in serie A. In questi ultimi duecentosettanta minuti occorrerà mantenere alta l’attenzione, effettuando gli ultimi passi decisivi per agguantare una qualificazione in Europa assolutamente impronosticabile alla vigilia. Per la cronaca, questa sera, lo stadio Atleti Azzurri d’Italia presenterà una cornice di pubblico invidiabile, in quanto si preveda il tutto esaurito. Per quanto concerne le probabili formazioni, Gasperini si affiderà al collaudato “3-4-2-1” con Berisha in porta, Toloi, Caldara e Masiello in difesa. Lungo le corsie laterali spazio a Spinazzola e Conti, mentre centralmente opereranno Kessiè e Freuler. Sulla trequarti Gomez e Kurtic saranno pronti ad innescare la punta centrale Petagna. Montella, invece, nonostante qualche dubbio tattico della vigilia, potrebbe optare per il “4-3-3” affidandosi a Donnarumma tra i pali, Zapata e il rientrante Romagnoli come coppia centrale, mentre ai lati agiranno De Sciglio e Vangioni. A centrocampo possibile il terzetto composto da Kucka, Montolivo (al rientro dopo trentuno partite di assenza per infortunio) e Pasalic. In attacco Suso e Deulofeu si muoveranno ai lati della punta centrale Lapadula, quest’ultimo nuovamente preferito dal primo minuto a Bacca.

L’arbitro designato per dirigere il match sarà il signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze. Bergamo come tappa decisiva per il Milan. In caso di ko, dei rossoneri, si metterebbe in salita la strada per l’accesso al prossimo preliminare di Europa League, mentre gli orobici vorranno rendere magica questa serata dinnanzi al proprio pubblico, ponendo il tassello decisivo per scrivere la storia.